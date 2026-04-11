Iván Ania, tras la victoria ante el Zaragoza: "Viendo la clasificación, la salvación está conseguida"

El Córdoba CF logró una valiosa victoria ante el Zaragoza en El Arcángel que deja prácticamente atada la permanencia. El conjunto blanquiverde, ligeramente superior en varias fases del partido -y más acertado-, supo aprovechar su oportunidad en la segunda mitad con el gol de Rubén Alves, que terminó dando el triunfo en una orquesta de ocasiones sin rumbo dos actuaciones milimétricas del VAR y un tramo final con más angustia que alivio. Y con ello, los de Iván Ania encadenan así su segunda victoria consecutiva, también clave. «Con estos tres puntos no llegamos a los 50 pero viendo la clasificación, más o menos, está conseguido ese primer objetivo de la salvación. Ahora pues competir estos siete partidos que quedan, a ver hasta dónde nos da para llegar, pero está claro que creo que esta victoria de hoy es gracias a haber ganado en Cádiz. Quizás si no hubiésemos ganado en Cádiz esta victoria nos hubiese costado mucho más. Vi al equipo más liberado, lo vi mucho más suelto, más fluidez en la circulación y con mucha más confianza que al final que el equipo crezca», señaló el entrenador asturiano.

Valoración positiva

También destacó su mejoría en términos de sensaciones y rendimiento, afianzando la inercia lograda semana atrás ante el Cádiz y añadiendo ahora un factor clave: la portería a cero: «Hicimos un buen partido, ya desde el inicio entramos muy bien al partido y creo que hasta el gol que nos anulan estábamos bien, estábamos siendo superiores al rival, estábamos generando. Ese gol nos para un poco el ritmo. Creo que esperábamos quizá un Zaragoza que intentara presionarnos más, que no estuvieran tan en bloque medio o solamentepresionarnos con uno y teníamos una salida bastante limpia y era cuestión de intentar darle ritmo, intentar en esas salidas de los centrales encontrar al que liberaban y creo que lo encontramos con relativa facilidad», afirmó.

«La segunda parte no tuvimos quizá tantas llegadas o tanta presencia hasta que hicimos el primer gol. A partir de ahí sí, ya el partido se rompió, ya había muchos más espacios para transitar, para correr a la espalda. Ellos quizá tiraron un poco la línea más adelantada, intentamos penalizarla pero nos faltó hacer ese segundo gol que nos diera la tranquilidad para poder terminar el partido con una sensación de no pasar apuros. Hicimos un buen partido. Además, dejamos la portería cero por primera vez en la segunda vuelta, que creo que es una noticia y un dato importante», añadió seguidamente.

Isma Ruiz, lesionado

Isma Ruiz hizo saltar las alarmas cuando se marchó en el descanso al banquillo...«Se hizo daño en el aductor. Decidimos esperar para hacer el cambio. Fue antes del descanso, esperamos unos minutillos ahí para no agotar una ventana, pero sí, se hizo un poco de daño en el aductor. Venía con un golpe en el pie durante la semana y al final es consecuencia de ir protegiéndose la pisada, no sé mucho de medicina, pero muchas veces las lesiones vienen producidas por un golpe en otra parte del cuerpo y creo que en este caso es así, pero parece que no es mucho. Ahora va a estar sancionado el próximo partido a ver si para cuando ya esté pase esa sanción ya puede estar disponible», confirmó.

Goles anulados

El resultado pudo ser más amplio, pero el Córdoba CF vio cómo se le anulaban dos tantos por decisiones del VAR semiautomático. «Hoy el VAR no tiene influencia porque ganamos el partido, pero muchas veces esas imágenes te las crees porque te las tienes que creer. No creo mucho en esas en esas imágenes, la verdad, porque de hacer la línea más fina, hacerla más gorda, depende hasta dónde es legal el gol y hasta dónde no, hasta aquí depende cómo tengas el hombro, si tienes mucho trapecio, si no tienes trapecio...no sé. Parece que tienes que creértelo porque lo dice el VAR y ya está, ante eso no podemos no podemos hacer nada», indicó.