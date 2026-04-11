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Fútbol | 35ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Zaragoza, en directo | Descanso en El Arcángel

Los de Iván Ania reciben al cuadro maño, necesitado de tres puntos para coger algo de oxígeno en la zona de descenso, con la idea de dejar prácticamente atada su continuidad en la categoría

Aficionados cordobesistas en la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Zaragoza.

Aficionados cordobesistas en la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Zaragoza. / A.J. González

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF recibe este sábado al Real Zaragoza en El Arcángel (21.00 horas) en un duelo de objetivos comunes, aunque grandes contrastes: ambos quieren los tres puntos, orientados a lograr la permanencia. En clave blanquiverde, tras cerrar la racha negativa de resultados semana atrás ante el Cádiz (1-3), la idea es ahora encadenar una segunda victoria que refrende el cambio de dinámica, haga olvidar la crisis y, de paso, sirva excusa para dejar prácticamente atada la salvación virtual en LaLiga Hypermotion. Los maños, por otra parte, se encuentran actualmente delimitando los puestos de peligro y a cuatro puntos de salir de ellos, por lo que tras caer ante el Mirandés en la pasada jornada, visitarán tierras cordobesas listos para librar una final anticipada.

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