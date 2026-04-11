Córdoba CF-Zaragoza, en directo | Descanso en El Arcángel

El Córdoba CF recibe este sábado al Real Zaragoza en El Arcángel (21.00 horas) en un duelo de objetivos comunes, aunque grandes contrastes: ambos quieren los tres puntos, orientados a lograr la permanencia. En clave blanquiverde, tras cerrar la racha negativa de resultados semana atrás ante el Cádiz (1-3), la idea es ahora encadenar una segunda victoria que refrende el cambio de dinámica, haga olvidar la crisis y, de paso, sirva excusa para dejar prácticamente atada la salvación virtual en LaLiga Hypermotion. Los maños, por otra parte, se encuentran actualmente delimitando los puestos de peligro y a cuatro puntos de salir de ellos, por lo que tras caer ante el Mirandés en la pasada jornada, visitarán tierras cordobesas listos para librar una final anticipada.

Descanso (0-0) ¡Descanso en El Arcángel! Empate momentáneo entre el Córdoba CF y el Zaragoza. Primera mitad igualada y sin un dominador claro, con ambos equipos intentando imponer su juego y buscar el primer gol. Los blanquiverdes se mostraron algo más incisivo por momentos, logrando incluso ver puerta, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. ¡Volvemos en nada!

Tarjeta amarilla para Isma Ruiz (0-0) 46'. Amarilla para Isma Ruiz. El granadino se pierde el próximo encuentro por acumulación de tarjetas.

Descuento 45'. Un minuto de añadido para la primera mitad.

Se mantiene el 0-0 35'. Se mantiene el 0-0 en El Arcángel. Sin un dominador claro, ambos conjuntos tratan de encontrar el camino para inaugurar el marcador.

El Zaragoza se acerca 25'. Aaaaaarribaaaa el disparo de Dani Gómez. Se acerca el conjunto aragonés.

Se mantiene el marcador (0-0) 22'. Lax Franco anula el tanto de Kevin Medina por posición antirreglamentaria.

Gol del Córdoba CF (1-0) 20'. ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Kevin Medina abre la lata. Recortó hacia dentro el malagueño y sacó un disparo al palo largo, imposible de detener para Andrada.

Llega el Córdoba CF 13'. Primera ocasión del Córdoba CF de la mano de Goti. Reaccionó Andrada, que despejó el esférico.

Comienza el encuentro 1'. ¡Arraaaaaanca el partido en El Arcángel! Primera pelota para los blanquiverdes.