El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el triunfo ante el Zaragoza

Ejercicio de desgaste, conciencia y autoridad el del Córdoba CF para superar al Real Zaragoza en El Arcángel (1-0), donde una solitaria diana de Rubén Alves bastó para sellar la segunda victoria consecutiva en Liga y dejar prácticamente certificada la permanencia en la categoría. Dos tantos, uno más de Alves y otro de Kevin Medina, fueron anulados por el VAR, en una noche de fútbol algo errático y muchas correcciones.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de la competición

La Segunda División se celebra a través de un sistema de Liga que consta de 42 jornadas, en las que los equipos acumulan puntos en función de los resultados obtenidos en sus partidos, lo que configura la clasificación definitiva una vez completado el calendario.

Al término de la fase regular, los dos primeros equipos logran el ascenso directo a la Primera División. Por otro lado, aquellos que finalizan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición disputan el play off de ascenso, del que saldrá el tercer conjunto que consigue promocionar de categoría. En la parte baja de la tabla, los cuatro últimos clasificados descienden a la Primera Federación.

La presente edición de LaLiga Hypermotion arrancó el 15 de agosto y finalizará el 31 de mayo, con un total de 462 encuentros correspondientes a la temporada regular. Tras la conclusión de esta fase, la promoción de ascenso da comienzo una semana más tarde.

El play off de ascenso se lleva a cabo mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo peor clasificado en la liga actúa como local en el encuentro de ida, mientras que el mejor posicionado juega la vuelta en su estadio. En caso de que, tras los 180 minutos y una eventual prórroga, el empate se mantenga en el global, no se resuelve mediante lanzamientos de penalti: el pase se otorga al equipo con mejor clasificación en la fase regular, aplicando la denominada ventaja deportiva.

El cuadro de enfrentamientos determina que el tercer clasificado se enfrente al sexto, y el cuarto al quinto en las semifinales. Los vencedores de estas eliminatorias se miden en una final a doble partido, cuyo ganador obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.