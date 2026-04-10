Iván Ania, reforzado antes del duelo con el Zaragoza: "No temía por mi puesto. Creemos en la idea que tenemos, vamos a muerte"

Ocho jornadas, el rumbo desdibujado y el objetivo de precisamente recuperar el sentido de aquí a que caiga el telón de Liga. Eso es todo lo que le queda, tanto en márgenes temporales como emocionales, al Córdoba CF de Iván Ania en esta turbulenta recta final de campeonato 2025-2026. Con cierto refuerzo regresará este sábado el bloque blanquiverde a competición, tras semana atrás imponerse en el derbi de urgencias al Cádiz (1-3) -zanjando la peor secuencia de resultados de su historia en la categoría-, y ahora abordar un cruce también teñido por la exigencia ante el Zaragoza en El Arcángel (21.00 horas). Una cita ante la que el preparador asturiano, con la tranquilidad del pasado triunfo, señala el camino: volver a ganar.

«No temía por mi puesto. Me lo preguntaron antes del Cádiz, dije que no era una final. Desde la comisión deportiva siempre se me transmitió respaldo. No sentía que estuviera ante mi posible último partido si no se ganaba. Siempre trabajo desde la tranquilidad que me da el creer en lo que hago. Creemos en la idea que tenemos desde el principio, con eso vamos a muerte», manifestó tras la sesión de trabajo de este viernes.

En busca de la salvación

En términos clasificatorios, el propósito de alcanzar los manidos «50 puntos» se mantiene sobre la mesa, ahora más cerca. Como duodécimo comparece el bloque cordobés, con otros 45 en el casillero y cerca -mucho- de certificar la salvación virtual, que podría quedar prácticamente atada con un triunfo frente al conjunto aragonés. «El ambiente es más distendido, la gente está más alegre. El partido de la jornada pasada era importantísimo para romper esa dinámica y para sumar de tres en tres, que era lo que queríamos. Que haya servido para que el equipo vaya creciendo, ganando en confianza y podamos ganar mañana», demandó.

Difícil lo pondrá, no obstante, un Zaragoza que llega inmerso en la misma lucha, pero en sentido opuesto: ganar para salir del descenso. Cedieron los de David Navarro hace una jornada en el duelo ante el Mirandés y plantean su visita a El Arcángel como una final anticipada. «Es muy importante volver a ganar en casa. Nos vamos a enfrentar a un equipo que, a pesar de la clasificación, va en línea ascendente. Va por su tercer entrenador, pero lo veo muy vivo. Nos va a exigir. Vienen a intentar ganar, salir del descenso. Van a salir con una intención, intensidad y ganas de ganar que, como mínimo, tenemos que igualar», indicó.

«Tienen claro lo que quieren hacer, la duda que tengo es si van a jugar con dos puntas o un mediapunta… Tienen varias maneras de presionar, incluso dentro de un mismo partido. Les hemos visto una manera con el Leganés, otra con el Mirandés... Tienen alternativas, es un equipo que para mí, tiene una muy buena plantilla. Por las circunstancias, han hecho que quizá no haya dado hasta ahora el nivel esperado, salvo en ciertos partidos, de ahí que estén clasificatoriamente en esa situación. Ves su once inicial y banquillo y ves jugadores de mucho nivel. Están en su mejor momento de la temporada, creen que pueden conseguir el objetivo de salir del descenso, eso les hace aún más peligrosos», avisó.

Lance de un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

Además, los cruces de este fin de semana en las dos primeras categorías del fútbol nacional contarán con un atractivo añadido: la jornada retro. En ella, tanto el Córdoba CF como el resto de clubes participarán en competición con equipaciones vintage, los equipos arbitrales también portarán indumentarias que recuerden al pasado y, en general, todas las citas se vestirán de historia en un claro ambiente nostálgico. «Es bonito, ves el balón, blanco y negro, parece el mítico Tango de toda la vida. Las camisetas de los equipos, realmente te hacen mirar hacia atrás. Nuestra camiseta es muy bonita, la del Zaragoza también. Nos lleva un poco atrás en el tiempo, nos da nostalgia. En esos años, algunos estábamos incluso en vez de estar siendo entrenadores, como jugadores», afirmó.

La enfermería, al tope

En cuanto a nombres propios, en clave de bajas, no podrá contar el ovetense este sábado con los servicios de un importante sector del plantel. El último en añadirse ha sido Xavi Sintes, sustituido por molestias musculares en Cádiz y que, tras múltiples sesiones al margen, no llegará a la cita. Tampoco estarán por lesión Carlos Marín, Alcedo, Fomeyem, Trilli ni Adilson, al igual que los sancionados Jacobo y Sergi Guardiola. «Xavi es baja, lo tuvimos que cambiar al descanso en Cádiz. Goti está disponible, tenía un golpe en el tobillo, pero no le impide participar», indicó. «Trilli sí va a estar disponible antes de cavar el curso, no sé el tiempo. Fomeyem, no sabemos si va a estar disponible en lo que queda. Alcedo ya hizo parte con el grupo estos días y Marín está ya casi para ir convocado», reveló.

«Los servicios médicos, estamos en contacto diario, compartimos todos los diagnósticos, todo. La lesión está dentro del deporte de competición. Si tuviéramos mucha incidencia en un músculo concreto o muchos jugadores sobrecargados, tendríamos que hacer un análisis profundo, pero no ha sido así. Tenemos muchísimos medios», aseguró.

La destitución de Gaspar en el filial

Acabó el ex del Algeciras recapitulando hasta la reciente salida de Gaspar Gálvez del banquillo del Córdoba CF B, una situación que, a juicio de Ania, le «toca» por partida doble: «Me da pena. No es fácil trabajar en los filiales. Intentamos ayudar en la medida posible, intentando no quitarle mucha gente en los entrenos, que pueda tener la mayor calidad posible, pero hay veces que es inevitable. Fuimos compañeros tanto en el Oviedo como en la selección sub-21, nuestra relación viene muy de lejos. Sé lo que es trabajar en un filial, a veces, es un trabajo muy ingrato. Los resultados no eran buenos, pero creo que es un buen entrenador», apostilló.