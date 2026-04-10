Córdoba CF-Zaragoza: Lax Franco, árbitro del partido

El Córdoba CF ya conoce al encargado de impartir justicia en su próximo compromiso liguero. El murciano Salvador Lax Franco (Murcia, 1991) ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el duelo de este sábado ante el Real Zaragoza (21.00 horas), correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Hypermotion, que se disputará en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Trayectoria y números

A sus 35 años, Lax Franco acumula una dilatada experiencia en categorías nacionales. El colegiado suma 12 temporadas consecutivas en activo, con un recorrido que abarca siete campañas en la extinta Segunda División B, dos en Primera Federación y las tres más recientes en el actual formato de Segunda División.

En ese periodo ha dirigido 169 encuentros oficiales, con un balance disciplinario de 961 tarjetas amarillas -una media de 5,69 por partido- y 57 expulsiones (0,34 por encuentro). En cuanto a resultados, su estadística refleja 84 victorias locales, 38 empates y 47 triunfos visitantes.

El árbitro murciano, además, ya sabe lo que es coincidir con el conjunto blanquiverde. Hasta la fecha ha dirigido al Córdoba CF en cuatro ocasiones, con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas. Por su parte, el Real Zaragoza ha estado bajo su arbitraje en cinco partidos, con un registro de tres victorias, un empate y una derrota para el conjunto aragonés.

En la sala VOR estará el valenciano Iván Caparrós Hernández, también de 35 años, que ejercerá como responsable del videoarbitraje.