Córdoba CF-Real Zaragoza: horario y dónde ver por televisión el duelo de objetivos en El Arcángel

Cerrar la permanencia. Con esa premisa llega el Córdoba CF al encuentro de este próximo sábado ante el Real Zaragoza en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a partir de las 21.00 horas. El duelo correspondiente a la fecha 35º de LaLiga Hypermotion se presenta con un gran cartel para los blanquiverdes, quienes quieren afianzar sensaciones tras la victoria ante el Cádiz (1-3) del pasado fin de semana. Asimismo, la cita coincidirá con la celebración de la primera edición de la 'Jornada Retro' de LaLiga, en la que los clubes de Primera y Segunda División vestirán equipaciones de otras épocas rememorando tiempos pasados, dentro de un clima nostálgico general.

El partido se podrá seguir a través de las distintas plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido estará accesible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el aspecto local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.

Certificar la permanencia

Y es que, tras cerrar la mala dinámica en la que estaban inmersos, los de Iván Ania buscarán dejar prácticamente atada la permanencia ante su gente. Con 45 puntos, se encuentran en la décimosegunda posición, separados por once puntos de los puestos de descenso a Primera Federación. Por tanto, un hipotético triunfo, máxime ante un conjunto zaragozano que precisamente delimita el descenso, con otros 34 en su casillero, significaría dejar apalabrada la continuidad en la categoría. Eso sí, el técnico asturiano contará con ocho ausencias para la jornada, entre los que destacan Xavi Sintes, Jacobo y Sergi Guardiola -éstos dos últimos por sanción- como novedades.

Isma Ruiz y Albarrá durante un entrenamiento del Córdoba CF esta semana / Manuel Murillo

En el otro lado, el Real Zaragoza se presenta en el El Arcángel como décimonoveno, con 34 puntos, a cuatro del Cádiz, que marca la permanencia. Los maños llegan al encuentro tras una dolorosa derrota ante el Mirandés en su estadio que les impidió mantener el compás en su lucha por la permanencia en el fútbol profesional. Su entrenador, David Navarro, ofreció la convocatoria visitante este viernes, en la que resaltan las bajas de última hora de dos jugadores importantes como Keidi Bare y Rober González, que se unen a una amalgama de ausencias entre las que también están Mario Soberón y Agada por decisión técnica, así como Francho, Raúl Guti, Paul, Tachi y Valery.

El encuentro estará a cargo del colegiado murciano Salvador Lax Franco, quien estará acompañado por Caparrós Hernández en la sala VAR.