El Córdoba CF busca atar la salvación ante un Zaragoza con el agua al cuello

Con la calma de quien ha vuelto a sumar de tres y la inquietud del que sabe bien lo que pesa una racha sin resultados. El Córdoba CF frenó su caída semanas atrás con un triunfo vital ante el Cádiz (1-3), tras prácticamente dos meses de vacío competitivo -solo un punto de 24 posibles-, y esta jornada quiere seguir agarrado al mismo saliente, e incluso coger algo de impulso, en otro duelo sin demasiado adorno, pero sobrado de necesidad, ante el Real Zaragoza en El Arcángel (sábado, 21.00 horas). Un cruce entre históricos con varias capas, tanto por contexto como por botín, que los de Iván Ania abordan como una opción lícita para dejar completamente olvidada la peor dinámica de su historia en la categoría de plata.

Atar el «primer objetivo»

Eso sí, todo pasa por hacer lo propio este sábado. Y es que con 45 puntos, a cinco de la franja mental de los 50, aparece el bloque cordobés. Todo apunta a que no hará falta tal colecta para dejar apalabrada la salvación virtual, aunque la ambición -nunca ha salido este término de la boca de los protagonistas, pese al contraste de las circunstancias- apunta a alcanzarlos y, después, a «lo que dé». El caso es que a falta de ocho fechas por caer en el calendario de Liga de este curso 2025-2026, la empresa califal se encuentra a un mundo de ambos polos de la clasificación: a doce de distancia de la zona noble, por otros once respecto al descenso.

Pero alicientes hay para quien los busca y la mera progresión competitiva -máxime viniendo de la dinámica anterior- se antoja acicate suficiente. Enfrente, los que sí estarán inspirados serán los de David Navarro, que tras caer en el duelo de urgencias frente al Mirandés, preparan una final anticipada en tierras cordobeses... Son 34 puntos los que lucen en su casillero, es decir, a cuatro de distancia del Cádiz, que delimita la frontera entre los puestos de peligro y la permanencia.

La advertencia, de hecho, ya la dejó formulada el propio Iván Ania en la previa.Ves su once inicial y banquillo, y ves jugadores de mucho nivel. Están en su mejor momento de la temporada. Creen que pueden conseguir el objetivo de salir del descenso, eso les hace aún más peligrosos», señaló el técnico asturiano, adelantando la papeleta.

Importantes condicionantes habrá en ambas trincheras, no obstante. El club maño comparecerá con una importante lista de ausencias, algunas de calado, como las de Rober González, Keidi Bare y Francho. Junto a ellos, no estarán Raúl Guti, Paul, Tachi y Valery, al igual que los descartados Agada y Mario Soberón. En clave casera, por contra, se perderán la cita los sancionados Jacobo y Sergi Guardiola, así como los lesionados Carlos Marín, Xavi Sintes, Fomeyem, Juan María Alcedo, Trilli y Adilson Mendes.

Un grupo de jugadores del Córdoba CF, durante un lance de una sesión de esta semana en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Atinar con el dibujo

Un conjunto de contingencias que podría invitar al combinado zaragozano a inclinarse por un esquema con dos referencias -con sus máximos artilleros, Dani Gómez y Kenan Kodro, en una doble punta- y al Córdoba a mantener lo suyo… esa propuesta con la que los pupilos de Ania, y el propio preparador, «van a morir», como frecuentemente recuerda él mismo.

Por tanto, muchas similitudes habrá este sábado con respecto al once que se impuso hace tan solo unas fechas en Cádiz. Iker Álvarez partirá en portería, resguardado por una defensa que mantendrá a Ignasi Vilarrasa y Albarrán en los laterales, con Álex Martín y Rubén Alves en el eje. Isma Ruiz y Requena tampoco se moverán de la sala de máquinas, con el potencial regreso de Mikel Goti para asumir el rol de enganche. Otra variante sería la irrupción de Dalisson, aunque parece que el vizcaíno parte un paso por delante del hispano-brasileño en estos momentos.

Arriba, la única incógnita, o debate, se encuentra en banda izquierda, con el pulso Kevin Medina-Diego Bri totalmente abierto. El malagueño encadena un par de actuaciones solventes y la balanza se inclina por su lado, aunque el ilicitano, aparentemente liberado de la defensa del lateral -a cargo de Vilarrasa-, tampoco se antoja una opción descartable. Carracedo estará en la derecha, eso se antoja innegociable, con Adrián Fuentes, pichichi particular, también instalado en la punta de lanza.