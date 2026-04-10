Carracedo y Paco Salinas llenan de emoción y sonrisas el Aula Materno-Infantil del Hospital Reina Sofía

Los deportistas Christian Carracedo y Paco Salinas visitaron en la tarde de este viernes el Aula del Marteno-Infantil del Hospital Universitario Reina Sofía en un acto en el que pudieron compartir conversaciones, instantáneas y varios momentos con los niños y niñas ingresados en la unidad, así como sus familiares. La racha fue organizada por la propieda entidad hospitalaria, que este en 2026 se encuentra celebrando sus 50 años de historia, mano a mano con la Fundación Córdoba CF y bajo el lema «Estamos contigo». El acto dejó paso a una jornada llena de «emociones y sonrisas» durante una tarde en la que tanto jóvenes como sus allegados disfrutaron de la presencia de dos atletas de alto rendimiento.

Carracedo entregandole un obsequio a uno de los niños. / CCF

Y es que los chicos y chicas pudieron contar con la presencia del jugador del Córdoba CF, que es recurrente en este tipo de eventos, y con un destacado nadador paralímpico como es el cordobés, medallista en las Series Mundiales de Berlín. Ambos les hicieron entrega de varios regalos y obsequios a los jóvenes que fueron partícipes de la charla.