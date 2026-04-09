Vilarrasa admite el golpe que ha supuesto la mala racha del Córdoba CF: “Ha sido un varapalo”

El lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa reconoció que para la plantilla del Córdoba CF fue “un varapalo” la llegada de la racha de ocho partidos sin ganar de la que acaba de salir con la victoria en Cádiz. Aseguró que no hubo entonces “ningún problema interno” y achacó la crisis a “la falta de contundencia” en ataque y en defensa.

El jugador catalán apuntó sobre el mal momento que ha pasado el bloque blanquiverde que “para serte sincero, ha sido un varapalo. Nosotros éramos conscientes de que estábamos enfrente de una situación, pues muy buena, no te diré privilegiada, pero sí que muy buena, porque dos meses atrás nos encontrábamos en unos puestos privilegiados, donde dependíamos de nosotros para luchar por cosas muy bonitas. Al final, los jugadores también somos conscientes de que nos hemos desfondado un poquito, así que ha sido un varapalo, pues muy grande, porque todos teníamos la aspiración de luchar por estar ahí arriba, y al final, la realidad es la que es. El objetivo que tenemos ahora es competir al máximo estos ocho partidos y sacarlos adelante, ya después, la clasificación dirá dónde nos pone. Han sido unas semanas difíciles, nadie quería estar en esa situación, pero al final el fútbol te da eso”.

Vilarrasa asegura que no se ha producido ningún problema interno en la fase negativa de la que acaba de salir el Córdoba CF. Según el lateral, “a nivel interno no había ningún problema, al final el equipo es el mismo, la ambición siempre ha sido la misma, incluso cuando veníamos de tres o cuatro partidos sin ganar, el equipo seguía pensando que rompiendo esa mala dinámica nos volvíamos a reenganchar. Pero sí que es verdad que en esta Segunda División, pues los partidos siempre se dan por detalles, y hemos tenido esa falta de contundencia de poder cortar esa mala racha antes de tiempo. Se nos ha alargado demasiado y ha hecho que hayamos perdido demasiados puntos”.

Vilarrasa controla el balón en el partido contra el Andorra. / Manuel Murillo

Los detalles que marcan la diferencia

El zaguero cree que el fútbol a este nivel se decide “muy por detalles, ha habido partidos que sí que es verdad que no hemos estado bien, pero ha habido otros que al final, las primeras ocasiones que han tenido los rivales, pues nos las han materializado, nosotros no hemos estado contundentes en las áreas entonces. Y al final, pues bueno, razones futbolísticas las habrá, pero también el fútbol es un juego, un poquito de azar en el sentido de que cada partido es un mundo, y al final, pues nos ha costado esa regularidad para cortar la mala racha antes”.

Para el jugador blanquiverde, la victoria del pasado sábado en Cádiz fue "trascendental, porque al final ya no solo era cortar la mala dinámica, era también abrir brecha con los de abajo, también coger las sensaciones y la confianza de volver a ganar. Este fin de semana, el equipo solo piensa en ganar, no piensa en otra cosa. Creo que el objetivo que tenemos que tener cada semana es ganar el partido, porque creo estamos capacitados, lo hemos demostrado durante mucho tiempo”.

“El objetivo que tiene el grupo ahora es devolver esa ilusión a la afición, que se vuelvan a sentir identificados con nosotros, que vea a un Córdoba alegre, como ya conocen, y un Córdoba que el sábado va a ir a ganar sí o sí. Vamos a afrontar todas las semanas de aquí al final de la liga de esta manera”.

Una victoria balsámica

Vilarrasa ve a sus compañeros, tras la victoria contra el Cádiz, “más tranquilos, tampoco satisfechos, porque al final sabemos de la dinámica que veníamos y necesitamos, pues una victoria sí o sí, y al final, pues la victoria en Cádiz nos ha dado un poco esa tranquilidad, esa confianza para afrontar estos ocho partidos que quedan con esa alegría de poder ir hacia arriba, y disfrutar de este final de temporada, así que el equipo está tranquilo. Ahora estamos teniendo una semana de un poco más tranquilidad, alegría y con ganas de de afrontar el partido del sábado con nuestra gente para volver a sumar de tres”.

El lateral, que acaba de jugar su segundo partido como titular, tras salir de una pubalgia, apunta que “hacía tiempo que no jugaba desde el inicio. Con la lesión estuve mucho tiempo parado. Volver a coger ritmo, pues era complicado, porque es una lesión un poquito compleja. Ahora cada vez me encuentro mejor. El otro día tuve buenas sensaciones”.

Villarasa está compitiendo por la posición de lateral izquierdo con jugadores como Bri, reconvertido a esa posición. El catalán recalca que “la competencia es sana, tenemos muy buena relación. Siempre que los dos estemos a un buen nivel, pues nos vamos a ayudar a mejorar”.

Vilarrasa, en el centro, en un entrenamiento. / AJ González

Un jugador con el cartel de ser el mejor lateral izquierdo de la Liga

El defensor blanquiverde llegó a Córdoba el pasado mes de agosto con el cartel de ser el mejor lateral izquierdo de la pasada Liga, entonces formado parte de la plantilla del Huesca. Vilarrasa se queja de que “en las primeras jornadas jugué con la lesión arrastrándola, hasta que la lesión me llevó a tener que parar. Después he estado cuatro o cinco meses parado. Es una lesión muy molesta que no te deja no te deja competir al 100 por 100. Es una cosa que yo llevo dentro, porque me hubiese gustado estar bien y rendir a mi máximo nivel. El objetivo ahora es acabar estas ocho jornadas al mayor nivel posible, porque al final se lo debemos, tanto como equipo como yo individualmente, al club, a la afición, acabar con un buen sabor de boca. Porque al final creo que el año no estaba siendo malo hasta la llegada de esta mala dinámica y queremos al menos acabar con ese buen sabor”.

Vilarrasa ha superado una pubalgia, una lesión muy molesta que el propio jugador reconoció que es "una lesión que sabemos que no se va de la noche al día. Estuve cuatro meses parado, en los que hice mucho trabajo de fuerza, mucho reacondicionamiento, porque al final, llegué a una situación límite donde me limitaba en mi día a día, ya no solo a la hora de competir, sino en el día a día, pues en casa no podía hacer vida normal. Ahora cada vez me encuentro mucho mejor, entrenando con normalidad, con disposición completa para competir. Pero sí que es verdad que es una lesión que no se va de la noche al día, que hay días en los que hay molestias, que no te permite estar al 100 por 100, pero al final somos futbolistas profesionales, tenemos que llevar este tipo de molestias. Ahora sí que es verdad que me encuentro mucho mejor que meses atrás, así que espero recuperarme por completo para estar al máximo nivel”.

El Córdoba CF recibirá este sábado al Zaragoza, un rival que Villarrasa considera que en la pasada jornada tuvo ante el Mirandés “un partido importantísimo, que si hubiese ganado, pues se reenganchaba con esos puestos de salida del descenso. Sabemos que van a venir aquí como si fuera una final, porque al final ellos se están jugando la vida, pero nosotros al final creo que lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros. Nos da igual el rival, porque al final cada día se juegan cosas, va a venir un rival que se juega el play-off, que se juega la permanencia. Aquí lo importante somos nosotros, el nivel que tenemos que dar, mejorar las cosas que podemos mejorar y dar un rendimiento que haga que la gente esté orgullosa y que nosotros veamos que en el campo estamos a gusto y que nos sirva para ganar, que al final es el objetivo que tenemos”.