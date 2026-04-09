David Navarro, técnico del Real Zaragoza, analiza la situación del Córdoba CF: "Pagas la entrada a gusto por ir a verlos", pero sus cuentas pasan "por ganar este sábado"

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza que este sábado (21.00 horas) visitará con su equipo el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para enfrentarse al Córdoba CF, destacó este jueves en rueda de prensa lo “importantes que son las dinámicas en una categoría tan igualada” como es la Segunda División.

Sin lamentaciones tras caer ante el Mirandés

El entrenador maño reseñó que “a pesar de la mala racha del Córdoba CF”, el equipo de Iván Ania “sigue incidiendo en su fútbol, tienen su ritmo e inciden en ello”, alabó. “Debemos enfocarnos en aumentar la exigencia del equipo tras la reciente derrota” ante el Mirandés, reiteró un Navarro que avisó de que “no es momento de lamentaciones, sino de trabajar en mejorar lo que hemos hecho mal y mantener la actitud positiva. La clave es ser sólidos en defensa y eficaces en ataque, sin buscar excusas. En cuanto a los jugadores, algunos están recuperándose y debemos asegurarnos de que todos estén en su mejor forma para el próximo partido. La meta es ganar en Córdoba y seguir luchando por la permanencia”, resumió el técnico del Real Zaragoza.

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Navarro aspira a pasar página tras lo ocurrido ante el Mirandés (1-2). “No hemos trabajado sobre lamernos las heridas ni trabajar sobre levantar el ánimo. Hemos trabajado sobre subir la exigencia. Si con lo que estamos haciendo no nos está dando, tenemos que dar más ahí, y a partir de ahí, como el primer día, el que pueda que suba al carro y el que no, que no suba. No pasa nada”, explicó el entrenador del Zaragoza.

Eso sí, Navarro se lamentó de los pocos puntos sumados en las últimas jornadas con respecto a los méritos que, según él, hizo su equipo. “Hemos hecho buenos partidos en los tres que no hemos ganado, pero hemos sacado un punto de nueve en esos. No estaban seguidos en el tiempo, pero buscar consuelo en no hemos sido peores, hemos merecido mucho más, es un error, es un error. No. Si no hemos ganado es porque hay cosas que tenemos que hacer mejor. ¿Hemos hecho muchas cosas bien esos partidos? Sí, pero las que hemos hecho mal nos han penalizado. Hay que trabajar sobre que no vuelvan a suceder, esas que que hemos hecho mal, porque las cosas buenas van a seguir sucediendo, por la actitud del equipo, por cómo se encuentra de ganas”.

También habló el técnico maño de la situación física de su plantilla. “La sensación también de momento es buena. Dani -Gómez- ha jugado muchísimos minutos en la última semana de competición, Keiri lo mismo, Robert lo mismo, pero además no son solo los minutos, es el esfuerzo que han hecho en todos los partidos. Entonces, por ejemplo, hoy Robert no va a participar -en el entrenamiento-, pero no por nada, simplemente es por la fatiga que acumula”.

Lance del encuentro entre el Real Zaragoza y el Mirandés en el Ibercaja. / REAL ZARAGOZA

Las cuentas de la salvación

También se le preguntó a David Navarro por sus cuentas para la salvación del equipo blanquillo. Al llegar al cargo indicó un número de triunfos necesarios. “Siete de 14 eran”, recordó Navarro, que ratificó que ahora el Zaragoza, con él, ha logrado “tres de seis, más un empate. Pues es posible que haya sacado algún empate más, o una victoria más, es posible, pero todo va a depender de los enfrentamientos directos. Creo que los partidos en los que haya enfrentamientos directos, nosotros tenemos con Valladolid y con Huesca, y teníamos Leganés”, repasó. “Esos no se pueden perder bajo ningún concepto, y si los ganas, abaratas” la salvación, por lo que “si pierdes, se dispara. Pero mis cuentas pasan por ganar en Córdoba. Y luego ya veremos, ya veremos cómo viene, para qué me voy a preocupar de lo que todavía no depende de mí.

Iván Ania durante un entrenamiento del Córdoba CF. / Manuel Murillo

El Córdoba CF de Iván Ania

El técnico maño reconoció que no sabía si el triunfo blanquiverde en Cádiz “es mejor o peor para para alzar la voz a encontrarse un rival, en teoría, un poquito más tranquilo. Yo creo que en esto siempre hay doble lectura. Cuando vino el Racing, que sigue líder, vino de perder en casa 0-4, y yo si tú me preguntas como entrenador prefiero que venga de ganar 4 a 0 a perder 0-4 y, sin embargo, conseguimos sacar el partido”.

Prosiguiendo con su pensamiento, Navarro comentó que “si me dices que que mejor que no hubieran ganado por la presión, también te diría que es cuestión de estadística, están cada día más cerca de ganar. ¿Por qué? Porque los partidos están ahí”, recordó. David Navarro explicó que el Córdoba CF “es un equipo de los que, como aficionado, pagas la entrada a gusto por ir a ver, porque van a tumba abierta hacia arriba, no especulan nada, tienen gente desequilibrante en la zona de arriba, tienen gente capacitada en la zona de atrás para defender en duelos y en situaciones abiertas. Entonces, yo creo que ha sido esta racha que han tenido, más una cuestión de las dinámicas que tiene la categoría”.

En todo caso, Navarro insisto en que su equipo se encuentra en los 34 puntos y “hay que ir a 37. No no nos podemos dispersar, todo el foco en el qué y sobre todo en el cómo. ¿Qué queremos? Ganar en Córdoba. ¿Qué necesitamos? Ganar en Córdoba. ¿Cómo hacerlo? Ahí es donde tenemos que poner el foco”.