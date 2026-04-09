Así es el balón que se usará en el Córdoba CF-Real Zaragoza de la Jornada Retro

El fútbol español ya está preparado para afrontar un fin de semana singular. LaLiga celebrará la primera Jornada Retro, una propuesta inédita en el fútbol europeo con la que la patronal pretende homenajear al legado cultural y sentimental de la competición. La iniciativa abarcará tanto a LaLiga EA Sports como a LaLiga Hypermotion y reunirá a 38 clubes con equipaciones especiales inspiradas en modelos icónicos de su pasado.

Entre los equipos de Segunda División que se sumarán a esta puesta en escena se encuentra el Córdoba CF, con una camiseta inspirada en la del ascenso a Segunda del año 20027, logrado en Huesca.

Los jugadores del Córdoba CF, entrenando con el balón de la Jornada Retro de LaLiga. / Manuel Murillo

Pero la gran novedad no estará solo en las camisetas. Todos los equipos competirán con un balón especial creado para la ocasión por Puma y LaLiga. El nuevo esférico mantiene la base técnica del balón oficial utilizado esta temporada, pero presenta una imagen inspirada en los que marcaron el fútbol de finales de los años 90, con una estética blanca y negra de trazos geométricos que remite de inmediato a aquella etapa. El Córdoba lleva toda la semana entrenando con este balón para llegar al partido de mañana habituado a su toque.

Un balón singular

El balón conserva la estructura de 12 paneles grandes sellados sin costuras del modelo oficial de Puma, pensada para mejorar la aerodinámica y proporcionar un vuelo más estable y preciso. También mantiene una superficie de poliuretano texturizado en 3D de 1,1 milímetros, además de una construcción mediante moldeado de alta frecuencia orientada a ofrecer durabilidad y rendimiento durante la competición.