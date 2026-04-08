La enfermería castiga al Córdoba CF antes de recibir al Zaragoza

El Córdoba CF ya trabaja centrado en el encuentro que disputará el próximo sábado a las 21.00 horas ante el Real Zaragoza. El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel acogerá el choque de la 35ª jornada de la Liga Hypermotion.

La enfermería del bloque blanquiverde, lejos de vaciarse, continúa añadiendo integrantes en las últimas semanas. A las bajas del portero Carlos Marín, los laterales Trilli y Alcedo, el central Fomeyem y el atacante Adilson, se ha unido esta semana la del central Xavi Sintes.

El zaguero balear tuvo que ser sustituido en el descanso del encuentro de Cádiz aquejado de una lesión muscular. En el entrenamiento de este miércoles trabajó al margen de sus compañeros, por lo que a día de hoy es seria duda de cara al partido frente al Real Zaragoza.

Rubén Alves, de cara en el centro, en la sesión de trabajo de este miércoles. / Manuel Murillo

Sintes, el sexto jugador con más minutos de la plantilla

Sintes es el sexto jugador de la plantilla con más minutos disputados en la actual campaña –por detrás de Jacobo, Isma Ruiz, Carracedo, Iker Álvarez y Adri Fuentes- y el primero en su puesto de central, por lo que su ausencia se presenta como un contratiempo más para el técnico, Iván Ania, sobre todo porque también tiene lesionado en ese puesto a Fomeyem.

Álex Martín y Rubén Alves son los dos jugadores que le quedarían disponibles a Ania de cara al próximo choque en el puesto de central, siempre que no pueda contar con Sintes. Precisamente ambos fueron los que disputaron la segunda parte en Cádiz en el puesto de central.

Alcedo, cerca del regreso

Entre el resto de lesionados, el lateral izquierdo Juan María Alcedo realizó parte del entrenamiento del grupo, si bien todavía no está disponible. El jugador gaditano lleva tres meses de baja, pues no salta al campo desde la victoria blanquiverde en Huesca por 1-2 del pasado 12 de enero.

Marín y Fomeyem entrenan por su cuenta

Carlos Marín y Fomeyem entrenaron ambos por su cuenta. El portero se encuentra de baja desde el duelo del 15 de marzo ante la Real Sociedad, partido en el que tuvo que ser sustituido en el descanso. Fomeyem acumula cinco meses sin estar a disposición de su técnico.

Carlos Albarrán, Álex Martín y Sergi Guardiola realizan un ejercicio. / Manuel Murillo

Trilli y Adilson, de baja hasta el final de la Liga

El lateral Trilli y el atacante Adilson son los otros dos lesionados, ambos ya hasta el final de la temporada, el primero por una rotura de los músculos isquiotibiales y el segundo por un esguince en la rodilla izquierda con rotura parcial del ligamento cruzado anterior.

Con este panorama, el Córdoba prepara una cita de enorme exigencia competitiva con la necesidad de sostener su fortaleza atrás y de encontrar soluciones en una de las líneas más golpeadas del curso. La evolución de Xavi Sintes marcará buena parte del plan de partido de Ania, que sigue esperando noticias positivas en una semana en la que la enfermería vuelve a condicionar el pulso previo de los blanquiverdes.