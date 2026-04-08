El Córdoba CF, a por el segundo paso de su resurrección: volver a dejar la portería a cero

El Córdoba CF vuelve a el Barhain Victorious Nuevo Arcángel tras cortar la racha de ocho encuentros consecutivos sin encontrar la victoria tras derrotar al Cádiz (1-3). El próximo sábado a partir de las 21.00 horas recibe al Real Zaragoza en busca de certificar la permanencia, o hacerlo casi de forma virtual, y concluir la temporada con más tranquilidad que la que se intuía hace tan solo algunas fechas. Para ello, los de Iván Ania se han marcado un objetivo concreto, intimimamente relacionado con puntuar y, en la mayoría de los casos, con embolsarse los tres puntos: volver a dejar su portería a cero. Algo clave para reafirmar el cambio de dinámica y las nuevas sensaciones.

Tres meses desde la última

Y es que, para recordar la última vez que el conjunto blanquiverde no encajó ninguna diana en un duelo, hay que trasladarse al 3 de enero de este año, en el que vencieron por dos a cero al Burgos en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion, disputada en el feudo califal. En esos momentos, el cuadro dirigido por el técnico ovetense se encontraba a tres puntos del play off y había recibido 23 tantos, una media de 1,13 goles por partido.

Desde ahí, pese a que los de El Arcángel encadenasen un buen puñado de partidos con victoria -Huesca, Las Palmas, Real Valladolid y Leganés-, no han podido volver a dejar el marcador rival a cero. De hecho, entre ese duelo y la fecha recién concluida, la 34, se han disputado 15 encuentros, en los que el Córdoba CF ha encajado 29 dianas, es decir 1,93 goles por partido. Para más inri, los de Iván Ania habían dejado hasta el encuentro ante el cuadro castellano-leonés seis porterías a cero, un dato que reflejaba el crecimiento de los blanquiverdes en el aspecto defensivo. El propio técnico en pretemporada realzaba la importancia de este dato, cuando el equipo sufría en este ámbito.

Iker Álvarez durante un entrenamiento esta temporada / Manuel Murillo

Es por ello que los blanquiverdes intentarán volver a cerrar los tres palos de su meta este sábado ante el Real Zaragoza. Bajo la misma, todo a punta a que se mantendrá Iker Álvarez, quien ha gozado de una gran importancia en su primer curso desde que llegó a la ciudad ribereña y en la actualidad, máxime ante la baja de Carlos Marín, ha logrado recuperar el sitio. Son 27 fechas las que ha disputado -26 comenzando desde el césped-, con 37 dianas en su arco como balance.

Por otro lado se encuentra el almeriense, quien no ha podido estar disponible en las cuatro jornadas pasadas por molestias tras un fuerte golpe sufrido ante la Real Sociedad B. La presente temporada ha sido de aprendizaje para el capitán blanquiverde, que nunca antes, salvo en el año de su llegada al club -hasta que logró arrebatarle el puesto a Felipe Ramos-, había vivido un rol secundario en el plantel. Aun así, durante este curso ha logrado dos porterías a cero en las ocho jornadas que ha disputado en la competición doméstica.

El equipo con menos goles

Asimismo, enfrente tendrán al equipo que menos goles ha anotado en lo que va de curso en LaLiga Hypermotion, con tan solo 31 goles. Este dato refleja la falta de capacidad anotadora que está sufriendo el equipo de David Navarro en lo que va de temporada. Eso sí, cuenta con dos delanteros en forma, Kenan Kodro y Dani Gómez, quienes engloban el total de 16 tantos entre los dos, ocho cada uno, siendo los jugadores más amenanzantes en el ataque blanquiazul.