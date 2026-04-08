El Córdoba CF activa la nostalgia ante el Zaragoza: así será la Jornada Retro en El Arcángel

Cuenta atrás activada para una cita especial en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El Córdoba CF participará este sábado frente al Real Zaragoza (21.00 horas) en la primera edición de LaLiga Retro, una iniciativa ya anunciada semanas atrás y que ahora toma forma con su llegada al calendario competitivo. La jornada, impulsada por LaLiga, implicará a buena parte de los clubes del fútbol profesional, que saltarán al césped con equipaciones de inspiración histórica en un homenaje a distintas épocas del balompié nacional.

Un viaje directo a 2007

En el caso del Córdoba CF, el guiño al pasado tiene un destinatario muy concreto. El club eligió como referencia la temporada 2006-2007, una de las más significativas en lo que va de siglo, culminada con el ascenso a Segunda División en El Alcoraz frente al Huesca.

La camiseta que lucirá el equipo recupera aquella imagen tan reconocible que rompió con la tradición de las franjas verticales blanquiverdes. Presenta una división bicolor, con el verde ocupando la mitad izquierda y el blanco la derecha, una estética que marcó una época y que ahora regresa adaptada al presente, con la inclusión del patrocinio de Bahrain Victorious en el frontal.

No es un diseño improvisado. La prenda fue presentada el pasado 19 de marzo en Madrid, concretamente en el Ifema, junto al resto de clubes participantes, en un acto en el que el encargado de representar al Córdoba CF fue Javi Flores, figura institucional de la entidad y, además, integrante de aquel equipo que logró el ascenso. Desde el 20 de abril, la camiseta está disponible en la tienda oficial del club, anticipando el ambiente que se vivirá este fin de semana.

Cartel oficial de la Jornada Retro de LaLiga. / laliga

Ambientación completa

La propuesta de LaLiga no se limita a la indumentaria. El concepto retro se extenderá a múltiples elementos del espectáculo: desde los grafismos televisivos hasta los marcadores, pasando por el balón o el propio enfoque narrativo de las retransmisiones. Todo estará orientado a recrear el estilo visual del fútbol de otras épocas. Incluso el colectivo arbitral se sumará a la iniciativa, con una indumentaria específica diseñada para la ocasión por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

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Eso sí, todo ello llegará en un partido con peso propio en lo deportivo. El Córdoba CF afronta el duelo ante el Real Zaragoza en pleno tramo decisivo de la temporada, tras zanjar su crisis de resultados en Cádiz (1-3) y en busca de otros tres puntos que prácticamente deje apalabrada su permanencia virtual en la categoría este curso. Lo contrario busca el cuadro maño, que después de ceder en el duelo directo ante el Mirandés (1-2), se presentará en tierras blanquiverdes aún más ahogado por la clasificación.