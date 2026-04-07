Kevin Medina, del ostracismo al protagonismo en el Córdoba CF

El Córdoba CF volvió a encontrarse con la victoria el pasado sábado ante el Cádiz en el JP Financial Estadio (1-3). Allí, los de Iván Ania sumaron de tres puntos tras ocho jornadas y también aprovecharon para recuperar una mejor versión de cara a este último tramo de Liga, o al menos, una más eficiente. Y en esa lucha, un puñado de nombres propios han salido reforzados, aunque quizá uno en particular, por la dimensión de cambio de escenario: Kevin Medina. Y es que el joven extremo malagueño ha vivido una recoversión prácticamente completa entre las últimas tres jornadas, tanto en términos de participación, sensaciones como protagonismo, y, ante la baja de larga duración de Adilson, se alista como nuevo dueño del carril izquierdo.

De más a menos

Porque el malagueño había perdido protagonismo alguno tras la reaparición del extremo lisboeta. De hecho, en las diez citas en las que el portugués estuvo disponible, el ex blanquiazul no disputó ningún minuto. Fue el encuentro ante su ex equipo, el Málaga, el último en el que contó con participación hasta reaparecer frente al Mirandés en El Arcángel, en el que el lisboeta volvió a caer lesionado y fue precisamente el «11» la alternativa elegida para suplirle por parte del preparador asturiano. Y en cuanto a partir de inicio, no se dejaba ver por el once desde el pasado mes de noviembre, cuando saltó con la partida para medirse paradójicamente al Cádiz, aunque entonces en tierras cordobesas.

En términos generales, eso sí, su primer curso en El Arcángel no está siendo el esperado. Tan solo ha disputado 742 minutos en la competición doméstica, siendo su registro más bajo desde que debutó con el primer equipo del club de La Rosaleda en la temporada 2021-2022. Aun así, el actual ejercicio lo comenzó con buen pie. Tras dos jornadas como revulsivo, en la tercera fecha de Liga irrumpió en la titularidad y una más tarde, ante el Castellón, anotó su primer y único gol en el club.

Al término de la primera vuelta, había partido siete veces desde el inicio, aunque casi siempre a la sombra de Jacobo González, indiscutible para Ania en esa parcela. También anduvo lastrado en diversas fases por problemas musculares, con pasos puntuales por la enfermería. Y de forma más reciente, frente al Burgos llegó a quedarse fuera de la convocatoria por decisión técnica. Es más, en este año 2026 tan solo había firmado 69 minutos, algo menos de los que disputó durante el partido ante el cuadro cadista.

Reconversión en el momento idóneo

Ahora, parece que su situación ha cambiado por completo. El atacante dejó buenas sensaciones en las acciones de las que dispuso en su regreso ante el Mirandés y, además, disputó la segunda mitad al completo en la visita al Deportivo de La Coruña, incluso siendo uno de las piezas más activas en el ataque blanquiverde. Es por eso que el técnico ovetense le brindó la oportunidad de comenzar desde el inicio en Cádiz, donde respondió de inmediato: una acción suya, interceptada por Sergi Guardiola, se convirtió en el penalti que abrió la veda.

Kevin Medina regateando en el encuentro ante el Deportivo de La Coruña. / LOF

La próxima jornada que le espera al conjunto califal será el próximo sábado a partir de las 21.00 horas ante el Real Zaragoza, en El Arcángel. En ella, el preparador cordobesista no podrá contar lógicamente con el lesionado Adilson, aunque tampoco con el sancionado Jacobo. Y por ese resquicio aparece precisamente Kevin Medina, que cuenta con casi todas las papeletas para repetir titularidad frente al cuadro maño. Otra de las bazas sobre la mesa es Dalisson de Almeida, aunque ahora, dado el contexto reciente, parece por detrás en la carrera.