Kenan Kodro y Dani Gómez, el dúo goleador del Real Zaragoza que amenaza al Córdoba CF

El Córdoba CF recibe este próximo sábado a partir de las 21.00 horas en El Arcángel al Real Zaragoza. Los blanquiverdes tendrán enfrente a uno de los equipos que luchan por el evitar el descenso de categoría. El conjunto maño, que cayó frente al Mirandés en el Ibercaja el pasado domingo (1-2), buscará reconciliar sensaciones en plena lucha por huir de la zona baja, actualmente a cuatro puntos de la salvación y con otros 24 aún en juego. Y es que pese al reciente revés, de la mano de David Navarro el cuadro maño ha encontrado la fórmula para salir del farollillo rojo, y como mínimo, pugnar por mantenerse en la categoría. Y en mitad de esa reconversión particular del equipo aragonés sobresalen dos atacantes, sus dos faros en términos anotadores: Kenan Kodro y Dani Gómez.

Más de la mitad de los goles totales

Y es que ambos suman en total 16 dianas de forma conjunta en lo que va de temporada. El primero de ellos, Kodro, internacional con Bosnia y Herzegovina, registra hasta la fecha ocho goles en su casillero, siete de ellos en Liga, con un matiz: anotó un triplete en la épica victoria zaragocista frente al Racing de Santander en El Sardinero (2-3). Otras ocho muescas en su cuenta presenta también Dani Gómez, incluida la firmada ante los de Miranda del Ebro fechas atrás -de penalti-, cuya producción está teniendo un peso específico a la hora de resolver partidos durante la presente campaña, con el ejemplo de sus tantos anotados ante el Almería o el propio Racing en la segunda vuelta.

El ariete nacido San Sebastián -pero nacionalizado bosnio-, particularmente, ha vuelto este curso al fútbol español tras su andadura por Hungria y un breve paso por Turquía. Después varias temporadas en Primera División en clubes como Osasuna, Athletic Club o Real Valladolid, el delantero salió de la Península en busca de nuevas experiencias lejos del ámbito nacional. El Zaragoza le brindó la oportunidad este verano, esta vez en LaLiga Hypermotion, en la que ya había debutado con el club pamplonés en el curso 2014-2015. Eso sí, durante las últimas jornadas ha ido perdiendo protagonismo sobre el verde a raíz de unas molestias musculares, que le han impedido partir desde el inicio junto a Dani Gómez.

Aunque de un modo u otro, grandes frutos está reportando la sociedad entre ambos protagonistas en esta nueva dinámica del cuadro zaragozano. El madrileño, en este caso, ya ha superado su marca del pasado ejercicio -firmó cuatro dianas- durante su segundo curso en las filas aragonesas, aún todavía con otras ocho jornadas para zanjar el calendario regular de LaLiga Hypermotion. En definitiva, los tantos de ambos están permitiendo soñar a un bloque que se veía prácticamente deshauciado meses atrás.

Un equipo poco productivo

Pese al rendimiento de ambas piezas, el Real Zaragoza permanece como el equipo que menos goles ha anotado en LaLiga Hypermotion -junto a la Cultural-, con tan solo 31 dianas entre 34 encuentros. Un dato que resalta las cifras de sendos atacantes, cuyas números suponen más de la mitad de los goles totales anotados por la plantilla este curso en Liga, concretamente el 51%.

Completan esta parcela, en términos anotadores, jugadores como Mario Soberón, Sinan Bakis o el ex cordobesista Sebas Moyano, cada uno con dos tantos en su cuenta personal. En un perfil distinto destacan igualmente Diego Tasende y Francho Serrano, con cuatro y cinco asistencias, respectivamente.

Dani Gómez pugna por un balón con Rubén Alves en el partido de la primera vuelta. / LOF

Ya que para salvar la categoría los aragonenses tendrán que sumar lo máximo posible en este ámbito, el próximo sábado se enfrentarán a un Córdoba CF que está sufriendo en la parcela defensiva. Los de Iván Ania llevan sin dejar su puerta a cero desde la primera vuelta, en la victoria como locales ante el Burgos (2-0), y es algo que querrán repetir -o cambiar- esta semana en El Arcángel junto a su gente. Por su parte, el Real Zaragoza afronta estas últimas fechas de competición intentando arañar los puntos necesarios para salvar la categoría y evitar el primer descenso a la división de bronce de toda su historia. Tras su visita a la capital cordobesa, tendrá que medirse a equipos como el Ceuta, Huesca, Granada, Valladolid, Sporting, Las Palmas o Málaga.