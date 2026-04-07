Jacobo González apunta al Oviedo y se aleja del Córdoba CF

Pudo convertirse en uno de los nombres propios del próximo verano en clave blanquiverde, pero todo indica que la historia no llegará a estirarse demasiado. Jacobo González tiene encaminado su futuro lejos del Córdoba CF. Según avanza La Voz de Asturias, el atacante madrileño tiene apalabrado su fichaje por el Real Oviedo de cara a la próxima temporada, en una operación que se cerraría independientemente de la categoría en la que milite el conjunto carbayón. De hecho, durante el pasado mercado invernal, el club asturiano -propiedad del Grupo Pachuca- ya trató de hacerse con sus servicios, aunque entonces la propuesta no alcanzó las expectativas de la entidad cordobesista, que optó por retener a una de sus piezas clave en plena pelea por alcanzar la fase de ascenso.

Eso sí, el contexto actual explica en gran medida el posible desenlace. Jacobo González finaliza contrato al término de la presente temporada, lo que le sitúa en una posición de libertad para negociar su futuro. Y ahí es donde se ha mantenido el combinado carbayón, que tras no lograr su incorporación en enero, habría avanzado hasta alcanzar un acuerdo total con el jugador.

Mientras tanto, en El Arcángel, su renovación fue una de las cuestiones abordadas por la comisión deportiva a inicios de año. Sin embargo, las conversaciones no han terminado de cristalizar, en un escenario marcado también por la dinámica irregular del equipo durante buena parte de esta segunda mitad de curso en LaLiga Hypermotion.

Peso específico para Ania

Más allá de su situación contractual, el rendimiento de Jacobo González no ha sido del todo sostenido, aunque sí resalta en términos estadísticos. El madrileño es el segundo máximo goleador del Córdoba CF esta temporada, con siete tantos y una asistencia, además de ser uno de los futbolistas con mayor protagonismo en los planes de Iván Ania: acumula 2.739 minutos en 33 encuentros, siendo el segundo jugador de campo con más participación de toda la plantilla, solo ligeramente por detrás de Isma Ruiz (2.741').

«Jacobo es fundamental en el equipo: juega en muchas posiciones y trabaja defensivamente. Cuando no está acertado, valoro mucho todo lo que aporta al equipo en defensa. Los números son incuestionables y, para mí, es un jugador imprescindible», reivindicó precisamente el preparador asturiano tras el empate ante el Mirandés.

Un peso que ya fue notable la pasada campaña, cuando, tras su llegada desde el Alcorcón, firmó nueve goles y se consolidó como una de las referencias ofensivas en el regreso del equipo al fútbol profesional. Únicamente el ex blanquiverde Antonio Casas, ahora en el Venezia italiano, logró superar sus guarismos, con apenas una diana más a lo largo del campeonato.

Jacobo González celebra un gol de este curso con el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Del interés a la realidad

El propio futbolista, en una entrevista concedida a Diario Córdoba, reconocía meses atrás el interés existente. «Siempre es bueno y bonito que un equipo de superior categoría esté interesado en ti», admitía en febrero, cuando también confirmaba contactos para su posible continuidad en Córdoba y una hipotética renovación automática en caso de ascenso. Hoy, ese escenario parece haber cambiado.

De este modo, con el curso entrando en su recta final, todo apunta a que Jacobo González pondrá rumbo a Oviedo, cerrando así una etapa consistente en la parcela anotadora, aunque marcada por ciertos altibajos. En el horizonte, todavía ocho citas del calendario regular para dirimir lo que ocurrirá en verano.