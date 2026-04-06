Isma Ruiz, otro más en el club de los apercibidos del Córdoba CF

El Córdoba CF dejó la mala dinámica en la que estaba envuelto el pasado sábado con la victoria en Cádiz por un tanto a tres. Los de Iván Ania volvieron a mostrar una buena versión sobre el terreno de juego y regresaron con tres puntos bajo el brazo. Uno de los jugadores más destacados del partido fue Isma Ruiz. El mediocampista anotó el tercer gol del encuentro y rindió a un gran nivel junto a Dani Requena en la medular del JP Financial Estadio. Eso sí, recibió la cuarta amarilla y entra en el grupo de jugadores al borde de la sanción por amonestaciones.

Cuatro apercibidos

Y es que el granadino se une al resto de apercibidos a las órdenes de Iván Ania, junto a otros nombres propios como Carracedo, Theo Zidane y Álex Martín. De hecho, este último lleva arrastrando la cuarta tarjeta desde el encuentro de la primera vuelta ante el Mirandés, disputado el pasado 21 de diciembre en Mendizorroza. Por su parte, el ex del Granada, pese a ser uno de los jugadores más utilizados por el ovetense y actuar sobre una de las posicionas más exigentes del esquema, no se ha perdido ningún partido por sanción en lo que va de campeonato.

Esta amenaza disciplinaria podría ser especialmente dolorosa, si se cumple, para el cuerpo técnico blanquiverde. El centrocampista es una de las piezas claves dentro del sistema diseñado por el preparador asturiano. Es más, es el jugador con más minutos de la plantilla (2.740'), prácticamente con los mismos que Jacobo (2.739 minutos). Su principal fuente de rendimiento es el equilibrio que ofrece al juego, aunque también ha despuntado últimamente en la faceta anotadora, habiendo anotado sus dos únicos goles del curso -ante el Racing de Santander y el propio combinado cadista- entre las últimas cinco jornadas de Liga.

De cara al próximo domingo, por otra parte, Ania no tendrá a su disposición a dos futbolistas de su plantel que sí han cruzado la línea entre el alambre y el ciclo de amarillas: Sergi Guardiola y Jacobo, ambos ante su segunda sanción por acumulación de tarjetas, respectivamente. El delantero vio la décima en su cuenta personal ante el Cádiz y volverá a ver el partido desde la grada. Por otro lado, el madrileño la recibió en el encuentro intersemanal frente al Deportivo de La Coruña, aunque la sanción se ha visto postergada hasta el cruce con los maños, debido a la imposibilidad de reunión del Comité de Competición durante los pasados jueves y viernes, al no haber sido «días hábiles».

Isma Ruiz junto a Requena durante el Córdoba CF-Cádiz. / LOF

Bajas por lesión

Ania tampoco podrá contar con varios jugadores por lesión. Fomeyem, Trilli, Adilson, Carlos Marín y Juan María Alcedo no estuvieron en Cádiz a raíz de sus respectivas lesiones y apuntan a mantenerse entre algodones a corto plazo. El único con la puerta entreabierta, en ese sentido, es el meta almeriense -aquejado de un golpe-, que no participa desde el pasado duelo ante el Sanse en El Arcángel, mientras que el resto de casos revisten mayor complejidad.

Por delante, el Córdoba CF tiene ocho encuentros hasta la conclusión de la temporada. En su feudo tendrá que recibir al Zaragoza, Sporting de Gijón, Granada, Albacete y Huesca y tendrá que visitar los estadios de la Cultural y Deportiva Leonesa, Eibar y Castellón. Es decir, un total de 24 puntos en juego son los que quedan en el camino de este curso 2025-2026 para los blanquiverdes, cuyo objetivo, reiterado estas semanas desde la entidad, se mantiene fijo en alcanzar la franja de los 50.