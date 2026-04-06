El Córdoba CF destituye a Gaspar Gálvez y agita su filial tras caer en descenso

Mientras el primer equipo del Córdoba CF parece haber encontrado un punto de inflexión tras su triunfo en Cádiz (1-3), la realidad del filial dibuja un escenario muy distinto. En clave de cantera, la situación ha llevado al club a tomar una decisión de calado: Gaspar Gálvez deja de ser entrenador del Córdoba CF B en plena recta final del campeonato.

El movimiento llega después de la derrota del pasado domingo ante el Tomares (3-0), un duelo directo por la permanencia que terminó por agravar la situación clasificatoria del segundo equipo blanquiverde. A falta de cinco jornadas para el cierre del Grupo 10 de Tercera RFEF, el filial se encuentra en zona de descenso, ocupando la decimosexta posición con 31 puntos, a uno de la permanencia.

Fin de etapa tras ocho años en el club

El Córdoba CF oficializó la salida a través de un comunicado en el que puso en valor la trayectoria del técnico dentro de la entidad: «El Córdoba CF comunica que Gaspar Gálvez deja de ser entrenador del Córdoba B. Desde la entidad queremos agradecer a Gaspar Gálvez su compromiso, esfuerzo y dedicación durante su etapa en el club. Gaspar ha formado parte del Córdoba CF durante ocho temporadas, desempeñando distintas funciones dentro de la estructura de cantera».

El preparador cordobés, exjugador del primer equipo, asumió el banquillo del filial en el tramo final del curso 2023-2024 tras la salida de Diego Caro. Su llegada, entonces, tuvo un efecto inmediato: logró reactivar al equipo y sellar la permanencia en un contexto igualmente comprometido. Ese objetivo se repitió la pasada campaña, consolidando al filial en la categoría. Sin embargo, el presente curso ha seguido una deriva muy distinta.

La evolución del Córdoba CF B durante la temporada explica, en gran medida, la decisión adoptada por el club. Y es que el equipo ha pasado de coquetear con la zona de play off en determinados tramos del curso a verse inmerso en una pelea directa por evitar el descenso a División de Honor. Los números recientes son el reflejo más evidente de esa caída: apenas ha logrado dos victorias en lo que va de año.