El Zaragoza, próximo rival del Córdoba CF, cae ante el Mirandés y deja el descenso a once puntos

Con los tres puntos ya asegurados tras el triunfo del pasado sábado ante el Cádiz en el JP Financial Estadio (1-3), el Córdoba CF ha podido contemplar el desarrollo de la jornada en LaLiga Hypermotion desde una posición algo menos asfixiante. Por primera vez en mes y medio, el foco blanquiverde dejó de estar puesto en contener la caída para pasar a medir distancias, una vez clausurada la durísima secuencia de siete derrotas y un empate consecutivos. En ese nuevo marco, uno de los nombres que más interés despierta en clave cordobesista es el del Real Zaragoza, tanto por su papel como referencia inmediata de la zona de descenso como por su cercanía en el calendario. Y es que el próximo sábado visitará El Arcángel (21.00 horas) para poner a prueba el nuevo talante competitivo del equipo de Iván Ania.

Pulso en la zona baja

Antes de esa cita, eso sí, el conjunto aragonés afrontó esta semana un duelo directo entre urgidos frente al Mirandés, precisamente el último rival que pasó por Córdoba, en el Ibercaja Stadium, donde los aragoneses cedieron por la mínima (1-2), remontada jabata incluida. La consecuencia es inmediata en términos clasificatorios: la línea roja del fútbol de plata queda ahora a once puntos de distancia de la marca del club blanquiverde, que ya suma 45, a cinco de los famosos 50.

Lance del encuentro entre el Real Zaragoza y el Mirandés en el Ibercaja. / REAL ZARAGOZA

También entró en escena el Huesca durante la tarde de este domingo, con su visita al Gran Canaria saldada con derrota (2-1), un resultado que le mantiene con 32 puntos y que completa, junto al resto de marcadores, el mapa de los equipos instalados en la zona de peligro esta jornada. Todo ello después de la también relevante victoria de la Cultural y Deportiva Leonesa ante el Valladolid en el Reino de León (1-0), celebrada igualmente el sábado.

Por arriba, mientras tanto, la zona noble sigue pendiente de lo que suceda este lunes en Castalia entre Castellón y Granada (19.00 horas). Aun así, esa franja la marca ahora el Burgos, con 57 puntos, es decir, a doce de distancia del actual registro del Córdoba CF, aunque la mirada ya ande posada en metas mucho más terrenales.