Sergi Guardiola, a todo tren en el Córdoba CF: irrupción estelar en mediapunta y sancionado para recibir al Zaragoza

Dicen que lo más difícil es despegar. Y cuando el vuelo empieza a coger altura, cualquier contratiempo pesa el doble. Eso es exactamente lo que le ocurre ahora a Sergi Guardiola, que tras firmar una de sus actuaciones más completas del curso en la reciente victoria del Córdoba CF ante el Cádiz (1-3), se verá obligado a detener su progresión por sanción. No estará el próximo sábado frente al Zaragoza en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas), en un partido marcado por las ausencias -tampoco estará Jacobo, sancionado- y que también tiene posible premio doble en el horizonte: poner aún más tierra de por medio con la zona baja y, además, hundir a un rival que precisamente anda en la lucha por salir de ella.

El delantero balear, en todo caso, no estará disponible para ninguna de ambas causas. Y es que frentea a los cadistas vio la décima tarjeta amarilla de su cuenta en lo que va de temporada, sinónimo de abordar un nuevo ciclo de amonestaciones, el segundo que cumple este campeonato. Una circunstancia, no obstante, que añade en estas fechas el matiz de su posible nuevo hábitat en el esquema: la mediapunta. Una parcela que frente al combinado gaditano exploró por primera vez de inicio y en la que, lejos de acusar el cambio, acabó firmando un rendimiento prácticamente más cercano al sobresaliente que al notable.

Un necesario paso al frente

Porque su actuación en territorio amarillo no fue una más. De hecho, supuso su primera titularidad desde el pasado mes de septiembre -ante la Real Sociedad B-, y lo hizo retrasando su posición para acompañar tanto en tareas de construcción como a la hora de enlazar el juego con Adrián Fuentes, que venía siendo una isla en punta durante toda esta manida mala racha de resultados... El impacto fue inmediato: claridad, pausa y profundidad en un equipo que necesitaba precisamente eso.

Guardiola firmó un encuentro de alto nivel en múltiples registros. Distribuyó con criterio, con 29 pases completados de 32 intentos -el 88% de ellos en campo rival-, dejó varios cambios de orientación, activó líneas de pase en tres cuartos y también pisó área con intención. Incluso rozó el gol en una volea tras asistencia de Ignasi Vilarrasa, que se marchó fuera por centímetros... Además, tuvo incidencia directa en el marcador al provocar el penalti transformado por Christian Carracedo, que abrió el triunfo blanquiverde.

A ello sumó dos regates exitosos, dos faltas recibidas, tres recuperaciones y dos duelos ganados, completando un perfil de partido total, también en fase sin balón.

Carracedo celebra su gol de penalti, tras la pena máxima provocada por Sergi Guardiola. / ccf

«Sergi Guardiola para mí fue el mejor jugador del partido. Nos dio muchísimo fútbol, interpretó muy bien en todo momento. Es un jugador que cuando está cerca del área tiene peligro. Le pusimos con la intención de tener más presencia en área, que Fuentes pudiera tirar ahí cortes, aunque no los utilizamos mucho, a la espalda del lateral, a la espalda de arriba. Y creo que hizo un partido buenísimo», valoró el propio Ania tras el encuentro.

Una actuación que, más allá de lo individual, abre una vía táctica interesante para el técnico asturiano, que ya ha dejado claro que difícilmente renunciará al sistema de mediapunta -en detrimento de una hipotética medular con tres mediocampistas, como se vio durante diversas fases del pasado ejercicio- y ahora parece haber encontrado una nueva variante para añadir a esa ecuación.

Jacobo, otra ausencia forzada

No será, sin embargo, la única baja en clave ofensiva. Jacobo González, que precisamente sustituyó a Guardiola en el tramo final en Cádiz, tampoco estará disponible ante los zaragozanos. El madrileño deberá cumplir sanción tras ver su décima cartulina amarilla en la jornada anterior frente al Deportivo de La Coruña, postergada a la trigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion, tal y como informó el Comité de Competición, que no pudo reunirse durante los pasados jueves ni viernes al no ser «días hábiles».

El caso del «10» presenta, además, un matiz particular. En el antes conocido como Estadio Nuevo Mirandilla, vivió su primera suplencia por decisión técnica en toda la temporada, rompiendo una dinámica de protagonismo absoluto. Hasta entonces, había sido titular en todos los encuentros en los que estuvo disponible, salvo en la séptima jornada, cuando cumplió sanción tras su expulsión frente al Racing de Santander.

Pese a ello, el ex del Alcorcón continúa siendo el jugador más utilizado por Iván Ania en lo que va de calendario, junto a Isma Ruiz, con un total de 2.739 minutos en pista hasta la fecha, además de siete dianas y una asistencia.

Mikel Goti y Theo se postulan

Por tanto, la doble sanción enfocada a la zona del enganche obligará al preparador cordobesista a reconfigurar parte de su entramado defensivo. Mikel Goti y Theo Zidane son las opciones naturales sobre la mesa, ambos sin minutos en el derbi andaluz y que de cara al cruce con los maños deberán recuperar galones, forzosamente. Porque menos factible se antoja un mediocampo sin mediapunta, aunque ya con Dani Requena y Pedro Ortiz, así como Del Moral, disponibles para la causa.