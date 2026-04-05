El Córdoba CF al fin bautiza su autobús: primeros tres puntos a domicilio y el tanque listo para lo que viene

Una revolución mecánima para amenizar el día a día, los desplazamientos, la rtina... Con esas premisas se presentó el Mercedes-Benz Tourismo L, un autobús que dispone de más de 450 CV de potencia con su motor diésel, un chasis de tres ejes, una longitud de algo más de 14 metros y una anchura de 2,55 metros, y que desde hace un puñado de meses es el encargado de trasladar al Córdoba CF y sus protagonistas a lo largo de todo el territorio nacional. Un vehículo que se presentó a inicios de año, en plena vorágine de buen juego, mejores sensaciones y sobresalientes resultados, que ha tenido que esperar la friolera de seis encuentros de LaLiga Hypermotion para celebrar su primera victoria. O lo que es lo mismo, para llevar por primera vez a la expedición blanquiverde hacia los tres puntos, o de vuelta de conseguirlos. Lo hizo el pasado sábado ante el Cádiz en el JP Financial Estadio (1-3), un partido en el que los de El Arcángel volvieron a sumar de tres tras ocho jornadas de vacío.

¿Un autobús 'maldito'?

Concretamente, el pasado 18 de febrero, la primera plantilla cordobesista, encabezada por su CEO, Antonio Fernández Monterrubio, inauguraba oficialmente el autocar en un evento celebrado junto la emblemática Puerta del Puente. Los jugadores califales llegaban a la cita con el tanque emocional lleno tras la dulce victoria ante el Leganés e igualados a puntos con los puestos de play off de promoción a Primera División. Se notaba la ilusión en la cara del conjunto dirigido por Iván Ania e incluso soñaban con colarse en el podio de la categoría si eran capaces de vencer en las visitas a Almería y Ceuta, tras el aplazamiento de este último por las malas condiciones meteorológicas que le impedían el viaje.

Varios jugadores de la primera platilla del Córdoba CF sonrientes en la presentación del autobús. / Víctor Castro

De hecho, esta presentación no estaba planificada para dicha fecha. La entidad andaluza emitió un comunicado tras el terrible accidente ferroviario de Adamuz en el que anunciaba que la inuaguración oficial del autobús estaba prevista para la semana previa al viaje a Las Palmas, pero tras la declaración del luto oficial, esta quedaba aplazada. Ahora, tantas citas después, la cuenta de este vehículo particular asciende a los cuatro puntos, tres de ellos en Cádiz y otro, agridulce, con el Mirandés.

El Córdoba CF alimenta el depósito

El peaje deportivo se notaba en las facturas, sin duda alguna. O bien por la subida del precio del barril de petróleo, ante el conflicto bélico situado en Oriente Medio, o en lo relativo a resultados. El caso es que todo ello se sintió en la ciudad califal, tanto de forma directa sobre el bolsillo, como figuradamente... Y es que al Córdoba CF le costaba arrancar, tanto el autobús como el esquema. Como si un Gran Premio de Fórmula 1 se tratase, sus adversarios del fútbol de plata le adelantaban por los costados, o por encima. La dinámica era una losa más sobre cada neumático, con solo un punto de los 24 anteriores posibles en las arcas, que pronto derivó la pelea por uno de los primeros seis puestos de LaLiga Hypermotion por fines más terrenales.

Parte de culpa tuvieron las cinco derrotas consecutivas a domicilio -con los indálicos, ceutíes, en Santander, Burgos y La Coruña-, desde el pasado 21 de febrero hasta este 4 de abril, en las que el autobús oficial, lógicamente, no pudo tener su esperado bautismo con los tres puntos.

Los jugadores dirigidos por el técnico ovetense volvían a desplazarse en el nuevo autocar este pasado fin de semana, esta vez hasta la ciudad gaditana, donde buscarían dejar atrás la mala racha en la que estaban inmersos. Aun así, el Córdoba CF estaba bien acompañado en el JP Financial Estadio por cientos de aficionados que llevaron en volandas a los suyos en busca de la tan demandada victoria.

La afición del Córdoba CF en el JP Financial Estadio. / LOF

Ahora, el conjunto califal tendrá por delante tres salidas más hasta final de curso, previsiblemente, también con reservas de carburante suficientes. La próxima parada, después del cruce del sábado ante el Zaragoza en El Arcángel (21.00 horas), tendrá lugar en León, ante una Cultural y Deportiva Leonesa que es el peor local de la categoría. Más adelante, tendrán que visitar los feudos del Castellón y el Eibar. Estos, al contrarios que los cazurros, se presentan como dos de los anfitriones más exigentes de Segunda División, por lo que el Mercedes Tourismo L tendrá que llegar con todo calibrado para afrontar el tramo final de esta travesía 2025-2026 sin contratiempos.