Iván Ania, tras la victoria ante el Cádiz: "He vuelto a ver un Córdoba CF reconocible"

El Córdoba CF volvió a saborear la victoria nueve jornadas después, poniendo fin a una racha negativa que se había prolongado durante varias semanas. En un partido clave para recuperar sensaciones, el conjunto blanquiverde mostró una versión más efectiva. Con los goles de Christian Carracedo, Adrián Fuentes e Isma Ruiz, los de Iván Ania logran un triunfo que no solo suma tres puntos, sino que también refuerza la confianza del equipo de cara al tramo decisivo de la temporada. «El balance es positivo. Veníamos con la intención de conseguir la victoria. Los dos equipos veníamos en una dinámica muy mala y hoy he vuelto a ver un Córdoba reconocible en muchos momentos del partido. Volví a ver cosas que me gusta ver en el campo. El equipo con personalidad, queriendo sacar el balón desde atrás, buscando las superioridades. En ese sentido creo que estuvimos bien. Nosotros hemos roto esa dinámica hoy. Seguramente el Cádiz pronto la vaya también a romper», afirmó el técnico cordobesista.

Sergi Guardiola, el «mejor» del partido

El equipo blanquiverde se mostró más cómodo y se pone en valor los buenos minutos realizados, especialmente en la primera mitad. «Hemos estado mejor 11 contra 11 que 11 contra 10. Fuimos capaces de que se metieran en el partido con ese gol cuando lo teníamos que haber manejado de mejor manera y luego ya el tercero está claro que lo sentencian. De mi equipo he visto cosas que me han gustado, sobre todo en la primera parte y los minutos de la segunda que estuvieron ellos con 11», analizó.

«Sergi Guardiola para mí fue el mejor jugador del partido. No solo porque le hayan hecho el penalti, sino porque nos dio muchísimo fútbol. Interpretó muy bien en todo momento. Es un jugador que cuando está cerca del área tiene peligro. Una pena la que tuvo en un pase atrás, que no finalizó en gol, pero creo que hizo un partido buenísimo. Le pusimos con la intención de tener más presencia en área, que Fuentes pudiera tirar ahí cortes, aunque no los utilizamos mucho, a la espalda del lateral, a la espalda de arriba. Y creo que hizo un partido buenísimo», expuso.

Identidad del Córdoba CF

Además, Iván Ania pone en valor la fidelidad del Córdoba CF a su estilo de juego, defendiendo la importancia de mantener la identidad del equipo pese a los resultados: «El Córdoba CF ha ganado manteniendo su identidad. Es que no podemos cambiar. Es lo que entrenamos todos los días y lo que llevamos entrenando muchos meses. Porque los resultados no lleguen, no tienes por qué cambiar el plan. Puedes matizar cosas, pero si te vas a un plan totalmente distinto, yo creo que me estaría equivocando si hago eso. Primero porque yo transmito lo que siento, y lo que siento es lo que hoy volví a ver en el campo. Me gustaría incluso jugar más. Pero también entiendo la situación y ante eso no le digo nada a los jugadores».

«A medida que vayamos congiendo confianza, seguro que el equipo va a jugar más, va a circular más rápido la pelota, pero no perder la identidad es clave. Los resultados son una cosa, pero las sensaciones a veces son otras. En esta racha que hemos tenido de muchísimos partidos sin ganar, ha habido partidos en los que contra equipos grandes fuimos capaces de someterles, fuimos capaces de igualarlos, y luego deciden las áreas», añadió.

Volver a tener confianza

La mala racha del Córdoba CF ha hecho que la moral de los jugarodes decaiga, por lo que esta victoria ante el Cádiz es un suspiro y una oportunidad para recuperar la confianza. «Hoy creo que el partido, más allá del resultado, a los jugadores les tiene que hacer crecer. He vuelto a ver a Requena y muchos de nuestros jugadores. Hay otros que suelen dar un nivel muy parecido todos los días, pero jugadores que quizás estaban un poco por debajo, hoy les he vuelto a ver. Creo que nos llevamos una victoria merecida y que nos tiene que dar confianza como colectivo. Y el análisis individual de los jugadores, cuando se analicen, tiene también que darles confianza de que son capaces», destacó.