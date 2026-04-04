Isma Ruiz, tras su gol ante el Cádiz: "Estos tres puntos son buenos a nivel emocional"

Una voz autorizada en clave blanquiverde. Isma Ruiz volvió a ser un jugador decisivo para el Córdoba CF en su duelo directo ante el Cádiz en el JP Financial Estadio (1-3), donde logró firmar su segunda diana de la temporada y la tercera de un duelo que no encontró sentencia hasta prácticamente consumir el minutero al completo. Sobre la bocina apareció el centrocampista, una de las piezas más destacadas en la primera victoria blanquiverde tras ocho jornadas de sequía, que acabaron en suelo cadista «Ya nos hacía falta esta gran victoria. Estos tres puntos son buenos, sobre todo a nivel emocional, a nivel de despejar la mente de cada uno, coger una dinámica buena y para dejar atrás esta mala racha y empezar una semana con una dinámica positiva», señaló el granadino.

Seguir en el camino correcto

La lectura resultante, a juicio del mediocentro, fue una dosis extra de «satisfacción y orgullo» que ayudará a la hora de reforzar la mentalidad del bloque, además de romper la mala racha... «Espero que sirva sobre todo para seguir creciendo como equipo, sumando de tres en tres, como lo hemos hecho hoy después de la mala racha que ya bien he dicho. Muy contento y muy orgulloso de mi equipo. Ellos se quedan con uno menos, nosotros concedemos un gol y es verdad que se han metido en el partido, pero lo hemos sabido manejar bastante bien. A partir de ahí ha llegado el tercero. Creo que hemos sido superiores durante todo el partido», insistió.

«Tenemos que seguir en el camino correcto, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, da igual la jornada que sea. No pensamos más allá de seguir lo que dice el míster y como equipo, ir creciendo. Hemos mejorado yo creo que los equipos que nos juegan directo, como en este caso el Cádiz, hemos sabido manejar muy bien la segunda jugada, porque era un equipo que transitaba muy bien a los espacios. En ese aspecto, creo que hemos mejorado bastante. Defensivamente y ofensivamente, también hemos estado más acertados», finalizó.