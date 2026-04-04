Isma Ruiz y Carracedo, los mejores del Córdoba CF en su victoria ante el Cádiz

IKER ÁLVAREZ (5)

Nervioso

De más a menos. Dubitativo en el tramo final, que pudo costar un disgusto. No leyó el zapatazo de Arribas.

ÁLEX MARTÍN (6)

Serio

Cuajó una actuación sobria, tanto en banda como en el eje de la zaga. No sufrió en exceso y colaboró en salida de balón.

RUBÉN ALVES (7)

Liderazo

Cuando está bien, es diferencial. Atento, veloz en las coberturas y aseado en la marca. Solo se le escapó una vez Roger Martí.

XAVI SINTES (6)

Sustituido al descanso

Cuajó una primera parte sólida, aunque se quedó en la caseta tras el paso por vestuarios. Posibles molestias.

VILARRASA (6)

Mejorando

Igualó el ritmo del partido e incluso tuvo incidencia en ataque. Rondó el gol al filo del descanso, pero Aznar se lo negó.

ISMA RUIZ (9)

El mejor

Protagonista. Abarcó campo, se desfondó, manejó los tiempos y redondeó la tarde con el gol de la sentencia.

DANI REQUENA (7)

De vuelta

No acusó la semana lejos de Córdoba y volvió al once tras su periplo internacional. Ganador de duelos.

KEVIN MEDINA (6)

Propone

Es un verso libre en ataque, algo que se echaba en falta. Provocó el penalti sobre Guardiola y trató de inquietar.

SERGI GUARDIOLA (8)

Encajó

Por primera vez actuó de inicio en mediapunta, y lo bordó. Trabajó en construcción y defensa, organizó y dio amplitud. También rondó su diana.

CARRACEDO (9)

Un incordio

Volvió loco a Sergio Arribas en banda e insistió con múltiples balones al área. Desbordó y creo peligró a partes iguales. No falló de penalti.

ADRIÁN FUENTES (8)

Imparable

Anduvo bien marcado, pero tuvo una y no la desaprovechó. Firmó un gol de bandera, caño incluido a Kovacevic, para encarrilar el triunfo.

ALBARRÁN (5) Le costó.

PERCAN (6) Asistencia.

DIEGO BRI (5) Poca incidencia.

JACOBO (5) Tranquilidad.

DEL MORAL (6) Un buen robo.