El Córdoba CF resucita en Cádiz y pone fin a su caída con un triunfo vital

Necesidad, colmillo, redención; ventaja, sobresalto y sentencia. Con esos tres actos se construyó el triunfo del Córdoba CF en territorio gaditano, en un duelo que tuvo de todo: inicio mandón, eficacia en área rival y un final de esos que ponen a prueba nervios y memoria reciente. Porque los de Iván Ania golpearon cuando debían, ampliaron cuando mejor estaban y sufrieron cuando el partido se rompió, pero, esta vez sí, no se dejaron arrastrar por los fantasmas en una cita de más nervios que jerarquía. Y así, entre el orden y el descontrol, entre la contundencia y la resistencia, el cuadro blanquiverde encontró ante el Cádiz en JP Financial Estadio (1-3) lo que veía buscando: los primeros tres puntos tras ocho semanas de caída libre.

Agitando el esquema

Sobre el terreno, hay una máxima que rara vez falla en el fútbol: lo que funciona, no se toca. Pero cuando todo se tuerce, la lógica invita a lo contrario. Y en esas se movió Iván Ania en su visita a territorio cadista: si nada responde, toca agitar el tablero. Lo hizo, además, con cierta contundencia -hasta cinco cambios en el once- y con una apuesta inédita de partida: juntar a Adrián Fuentes y Sergi Guardiola. Eso sí, con matices. El balear retrasó su posición hasta actuar como enganche, más cerca de la sala de máquinas, mientras que el madrileño volvió a ejercer de referencia ofensiva.

No fue, ni mucho menos, el único movimiento. Porque la revolución alcanzó a todas las líneas. En el costado izquierdo apareció Ignasi Vilarrasa, mientras que el eje lo conformaron Rubén Alves y Xavi Sintes -novedad-, con Álex Martín desplazado al lateral derecho. En la medular, Requena regresó directamente al once tras su paso por la sub-21, escoltando a Isma Ruiz. Y por fuera, continuidad para lo poco que venía funcionando: Kevin Medina, uno de los pocos argumentos recientes, partiendo desde la izquierda, con Carracedo como contrapunto en el perfil derecho.

Y un dato, también significativo: en el JP Financial Estadio, Jacobo González firmó su primera suplencia técnica de la temporada.

Todo el contexto, acentuado por las necesidades de ambos bandos, invitaba a una idea: puerta grande… o enfermería. La traducción inmediata se hizo esperar poco. De hecho, apenas cinco minutos, en un envío tenso de Carracedo que no llegó a cazar Kevin Medina en boca de gol. Había saltado algo más mandón el cuadro departamental, aunque más mordiente llevaban las primeras aproximaciones blanquiverdes. Al cuarto de hora, la confirmación. Un chut cruzado del propio Medina, previa apertura a banda izquierda, fue interceptado por Sergi Guardiola en el área, donde Moussa Diakité barrió con todo, incluido al manacorí. Penalti.

El ejecutor fue Carracedo, que superó a Aznar con un disparo seco por abajo, directo a la derecha del meta paulista.

Poco tardó también el Cádiz en proponer la réplica. Aprovechó Suso un resbalón de Ignasi Vilarrasa para internarse en el área cordobesa. No encontró espacio para el ensayo el internacional español, aunque sí vía de pase a la hora de habilitar a Diakité, que desde la frontal estrelló un misil en las piernas de Rubén Alves. Atento andaba el ex del Tenerife, con Xavi Sintes también redoblando vigilancias en fase defensiva.

Los blanquiverdes dominan

Y es que conforme avanzaba el reloj, se afianzaba el Córdoba. Guardiola orientaba el juego -muy participativo-, Carracedo había encontrado una mina en la banda de Sergio Arribas, mientras que tanto Isma Ruiz como Dani Requena mandaban en mediocampo. Es más, cerca parecía andar por entonces el 0-2, que pudo llegar al marcador en una sucesión rapidísima de ocasiones, todas, lógicamente, desde el lado cordobés: Alves casi sorprende a Victor Aznar con un potente disparo lejano, el propio Requena mandó otro justo por encima del larguero y Guardiola, enganchando un balón a media altura de Vilarrasa, aún más cerca estuvo de ver puerta de volea.

Los locales, entre tanto, eran puro nervio y apenas hilaban un par de asociaciones antes de quedarse sin ideas. En la banda calentaba el ex cordobesista Youssouf Diarra, sin hueco en el once, con Diakité, Joaquín y Ortuño totalmente desdibujados en pista. Roger Martí, no obstante, pudo devolver la igualdad, en un control orientado de libro, a pase de Arribas, que acabó cruzando en exceso el punta de Torrent.

Pero una palomita de Aznar, casi en la escuadra, fue el último plato del menú de la primera mitad. Había buscado Villarrasa la escuadra derecha tras una acción de estrategia, pero el brasileño echó a volar sobre la bocina.

Adrián Fuentes, durante un lance del Cádiz-Córdoba CF. / LOF

Tocó Ania el tablero durante el descanso. En la banqueta se quedó Sintes, mientras que Álex Martín pasó a ocupar el eje de la defensa y Albarrán se hizo cargo del lateral derecho. Eso sí, por el perfil opuesto, el izquierdo, llegó el primer aviso tras la reanudación: la puso tensa Suso y tuvo que aparecer Isma Ruiz providencial -ya en el área pequeña- para desviar a última hora un servicio del gaditano en dirección a Diakité.

Todo quedó en un amago. Mucha intención, sí, pero poca claridad en un arranque que no pasó de lo testimonial para el Cádiz. Más nítido lo tenían los ribereños, que al filo de la hora volvieron a golpear… y con contundencia. Nació la acción en una recuperación de Dani Requena sobre el costado derecho, tomó vuelo en la conducción de Christian Carracedo -de fuera hacia dentro, fijando y rompiendo líneas- y encontró el desenlace en los pies de Adrián Fuentes. Ahí apareció el de siempre: caño en una baldosa a Kovacevic, cambio de ritmo y definición quirúrgica en el mano a mano. La duodécima del curso para el ariete, desbocado.

Sergio González asumió el mazazo y rápido movió el banquillo, dando entrada García Pascual, Iza Carcelén y Dómina. Diego Bri fue el elegido desde la otra trinchera, en sustitución de Kevin Medina. Para entonces, llegó otra acción clave: tarjeta roja directa a Climent. Golpeó el alicantino con la planta de la bota a Carlos Albarrán a la altura del cuello y puso rumbo a vestuarios con poco menos de media hora de cita por delante. En resumen, todo de cara para los de El Arcángel, que se veían a las puertas de su primer triunfo tras mes y medio de sequía absoluta.

Final de infarto

Más leña al fuego iban echando también los locales, con el ingreso de Brian Ocampo en el sitio de Ortuño. Mientras, el Córdoba CF trataba de aplicar la lección aprendida -con el precedente ante el Mirandés aún reciente- y bajar pulsaciones al encuentro. Lo consiguió por momentos, o eso parecía, hasta que los fantasmas reaparecieron sin aviso: latigazo descomunal de Arribas a las mallas, lejos de un Iker Álvarez que apenas pudo seguir con la mirada la trayectoria del balón a falta de diez minutos para el cierre.

A partir de ahí, el partido mutó. Se abrió, se agitó y se volvió imprevisible. El Cádiz olió la sangre y se lanzó. La tuvo el propio Diarra ante su ex equipo, completamente solo, pero su cabezazo se perdió fuera con todo a favor en el segundo palo. También lo intentó Ocampo, creciendo en protagonismo en ese tramo final. Pero cuando más apretaban los cadistas, se decantó el derbi. Lo hizo Isma Ruiz, finalizando con mucha tranquilidad una transición comandada por Percan en el mano a mano ante Aznar para poner el 1-3 definitivo en el marcador del JP Financial Estadio.

Y ahí se apagó el incendio. Ahí murió el partido y, solo entonces, el bloque cordobesista pudo festejar por primera vez los tres puntos tras ocho jornadas de deriva, que en suelo gaditano tocaron a su fin.