El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el triunfo ante el Cádiz

El Córdoba CF volvió a sacar pecho en LaLiga Hypermotion tras ocho jornadas de vacío absoluto. Lo hizo ante el Cádiz en el JP Financial Estadio (1-3), en un triunfo más trabajado de lo deseado pero que bastó para cortar la hemorragia, tras apenas sumar un punto de los 24 anteriores que se habían disputado en la categoría de plata. Bastaron para amarrar el botín al completo las dianas de Carracedo -de penalti-, Adrián Fuentes e Isma Ruiz, que acabaron sumando más que el sorpresivo tanto de Sergio Arribas, en el tramo final y con los cadistas en inferiordad numérica, tras la expulsión por tarjeta roja directa de Mario Climent. Los de Iván Ania vuelven a coger aire, y el preparador asturiano, también.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de competición

La Segunda División se disputa mediante un campeonato de Liga compuesto por 42 jornadas, en las que los equipos suman puntos según los resultados de sus encuentros, determinando así la clasificación final al concluir todas las fechas del calendario.

Al finalizar la temporada regular, los dos primeros clasificados obtienen el ascenso directo a la Primera División. Por su parte, los equipos que ocupan la tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden al play off de ascenso, del cual saldrá el tercer equipo que logrará subir de categoría. En el extremo opuesto de la tabla, los cuatro últimos descendidos pasan a la Primera Federación.

La actual edición de LaLiga Hypermotion se inició el 15 de agosto y se extenderá hasta el 31 de mayo, con un total de 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez concluida esta fase, la promoción de ascenso comienza una semana después.

El play off de ascenso se desarrolla mediante eliminatorias a doble partido. En cada enfrentamiento, el equipo con peor posición en la liga actúa como local en el partido de ida, mientras que el mejor clasificado recibe en su estadio el partido de vuelta. Si después de los 180 minutos y una posible prórroga persiste el empate en el marcador global, no se recurre a los penaltis: la clasificación se decide a favor del equipo mejor posicionado en la fase regular, aplicando la ventaja deportiva.

El cuadro de enfrentamientos establece que el tercer clasificado se mide al sexto, y el cuarto al quinto en las semifinales. Los ganadores de estas eliminatorias disputan una final, también a doble partido, cuyo vencedor consigue la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.