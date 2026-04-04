En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF

Tras nueve jornada, el Córdoba CF vuelve a saborear la victoria ante el Cádiz. Durante la primera mitad, los blanquiverdes dominaron el juego y generaron varias ocasiones de peligro, reflejando su superioridad sobre el terreno de juego. Ese buen hacer tuvo recompensa con un penalti transformado por Carracedo, que permitió a los locales marcharse al descanso con ventaja en el marcador.

Tras la reanudación, el conjunto de Iván Ania mantuvo la intensidad y continuó buscando ampliar la diferencia. El premio llegó con un nuevo tanto, obra de Adrián Fuentes, que culminó una jugada ofensiva para poner tierra de por medio. A pesar del control del Córdoba CF, el Cádiz reaccionó y logró recortar distancias, devolviendo cierta emoción al choque.

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Sin embargo, en los minutos finales, el Córdoba CF supo gestionar su ventaja y sentenciar el partido. Isma Ruiz apareció en el tramo decisivo para anotar el tercer gol y asegurar definitivamente el triunfo blanquiverde

Final (1-3) ¡FINAL EN EL NUEVO MIRANDILLA! Triunfo del Córdoba CF frente al Cádiz. Tras marcharse al descanso con ventaja, los blanquiverdes no bajaron el ritmo y ampliaron la diferencia con un gol de Adrián Fuentes. El conjunto cadista logró acortar distancias, pero en los compases finales Isma Ruiz sentenció el encuentro con el tercer tanto para el conjunto de Iván Ania.

Descuento 90'. Siete minutos de añadido para que finalice el encuentro.

GOL DEL CÓRDOBA CF (1-3) 90'. ¡ISMAAAAAAAA RUIIIIIIZZZZZZ! Marca el tercero el granadino a la contra, tras una falta a favor del Cádiz. Superó a Víctor Aznar y hace el tercero de los blanquiverdes.

Amonestación 89'. Tarjeta amarilla para Ocampos.

Gol del Cádiz (1-2) 80'. Gol del Cádiz. Golazo de Sergio Arribas que recorta la distancia en el marcador.

Se mantiene el marcador (0-2) 75'. El Córdoba CF mantiene la ventaja en el marcador. 15 minutos para que finalice el encuentro.

Roja directa 64'. Tarjeta roja directa a Climent. Entran las asistencias médicas para atender a Carlos Albarrán.

Entra Diego Bri 63'. Cambio en las filas del Córdoba CF. Se marcha del terreno de juego Kevin Medina y entra Diego Bri.

El Córdoba CF amplia la ventaja (0-2) 57'. ¡GOOOOOOOOOOL DEL CÓRDOBA CF! Golazo de Adrián Fuentes. Define el madrileño dentro del área y supera a Aznar. Los blanquiverdes amplian la ventaja.