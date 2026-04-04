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Fútbol | 34ª jornada de Liga en Segunda División

En directo | Así te hemos contado el partido entre el Cádiz y el Córdoba CF

Los de Iván Ania logran romper su mala racha y se imponen al conjunto gaditano nueve jornadas después de su última victoria

Jugadores del Córdoba CF y el Cádiz saltan al terreno de juego del Nuevo Mirandilla.

Jugadores del Córdoba CF y el Cádiz saltan al terreno de juego del Nuevo Mirandilla. / lof

María Canales

María Canales

Córdoba

Tras nueve jornada, el Córdoba CF vuelve a saborear la victoria ante el Cádiz. Durante la primera mitad, los blanquiverdes dominaron el juego y generaron varias ocasiones de peligro, reflejando su superioridad sobre el terreno de juego. Ese buen hacer tuvo recompensa con un penalti transformado por Carracedo, que permitió a los locales marcharse al descanso con ventaja en el marcador.

Tras la reanudación, el conjunto de Iván Ania mantuvo la intensidad y continuó buscando ampliar la diferencia. El premio llegó con un nuevo tanto, obra de Adrián Fuentes, que culminó una jugada ofensiva para poner tierra de por medio. A pesar del control del Córdoba CF, el Cádiz reaccionó y logró recortar distancias, devolviendo cierta emoción al choque.

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Sin embargo, en los minutos finales, el Córdoba CF supo gestionar su ventaja y sentenciar el partido. Isma Ruiz apareció en el tramo decisivo para anotar el tercer gol y asegurar definitivamente el triunfo blanquiverde

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