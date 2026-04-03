Iván Ania, técnico del Córdoba CF, ante el duelo en Cádiz: “Es un partido importantísimo que puede marcar el futuro”

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, compareció en sala de prensa en la previa del encuentro que ha dirimir su equipo en el Nuevo Mirandilla, en donde se enfrentarán dos de las tres peores rachas actuales del fútbol español en Segunda División: la blanquiverde, con un punto de los últimos 24 en juego y siete derrotas en las últimas ocho jornadas, y la amarilla, con sólo cuatro puntos sumados de los últimos 36 en disputa. Con el crédito del asturiano agotándose jornada a jornada, sólo una victoria daría tranquilidad a la afición y al propio club de cara a las últimas jornadas de Liga y el rival, claro está, puede ser víctima propiciatoria para el renacer cordobesista.

El técnico blanquiverde comenzó hablando de las ausencias. "En cuanto a las bajas que tenemos de cara al partido de mañana, está Carlos Marín, que es baja, está Fomeyem, Juan María Alcedo, Trilli y Adilson, son las cinco bajas. Percan tuvo un percance previo al partido de casa -ante el Mirandés- y quiso forzar, teníamos claro que íbamos a intentar evitarle el poder jugar, pero él estaba dispuesto a ayudar en caso de que lo necesitáramos y luego no entrenó durante la semana. Lo cuidamos y a Riazor decidimos que no fuera para que pudiera estar disponible para Cádiz. Hoy ya entrenó normal y está disponible", se congratuló, por lo que Percan se une a los regresos de Pedro Ortiz, tras su sanción, y de Dani Requena, después de estar con la sub-21.

"Los dos necesitamos la victoria, venimos en dinámicas malas, evidentemente", reconoció un Iván Ania que amplió que "ellos han tenido un cambio de entrenador, el primer partido lo ganaron, luego llevan tres derrotas seguidas, llegan con necesidad de victoria y nosotros venimos de una dinámica de seis derrotas, un empate y volvemos a caer derrotados en Riazor". El preparador cordobesista admitió que él y su equipo necesitan ya "una victoria, está claro que romper estas sensaciones, romper esta dinámica es, cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor y cada vez va quedando menos. Es cierto que en la clasificación estamos en una zona media pero si seguimos sin ganar nos vamos a ir hundiendo en la clasificación. Entonces, tenemos que afrontar el partido con la necesidad de ganar y sobre todo recuperar sensaciones, recuperar sensaciones de juego, recuperar sensaciones de energía en la presión y muchas veces esas sensaciones del juego se recuperan antes con lo básico, con el correr, con la intensidad, con la pelea. Te pueden hacer llegar al juego, pero del juego llegar a lo otro es difícil".

"Asumo mi total responsabilidad"

Se le preguntó a Ania su grado de responsabilidad en la racha del Córdoba CF, que no gana desde el 14 de febrero. "Asumo mi total responsabilidad, porque soy el máximo responsable del equipo, soy el que hago las alineaciones, soy el que hago los planteamientos y, evidentemente, cuando no consigues resultados soy el máximo responsable. ¿Que habiendo hecho otras cosas hubiésemos obtenido un resultado distinto?", se preguntó el asturiano, que dio respuesta a esa pregunta. "Pues no se sabe, por que no se hicieron, pero asumo mi total responsabilidad en esta situación. Ha habido partidos en los que yo soy autocrítico. Después del partido veo más allá del resultado, igual que cuando ganábamos pienso que hubo partidos que no estuvimos bien, también cuando perdemos hay partidos que haces cosas bien. Pero después de los partidos analizo mucho, no solo con el vídeo, sino con la sensación que tuve en el directo y creo que tema de cambios, tema de conseguir en unos partidos mejorar al equipo, en otros partidos a lo mejor no funcionó lo que hice, pues todo eso asumo la responsabilidad, está claro".

Iván Ania da instrucciones en un entrenamiento. / Manuel Murillo

"Por supuesto que el vestuario puede sacar la situación adelante", afirmó un Ania que pasó posteriormente a una fase reivindicativa: "Somos los mismos que hace ocho jornadas la gente quería ver nuestros partidos sin ser del Córdoba, exactamente los mismos. Somos los mismos que fuimos a Las Palmas y dimos un nivel altísimo, los mismos que en Almería fuimos capaces en la segunda parte someter totalmente al Almería, equipos que están arriba, en Santander creo que dimos un buen nivel aunque no fuimos capaces a conseguir nada". Luego, el asturiano entró en una fase de deseos y esperanza de cara al futuro. "Lo que necesitamos ahora mismo es recuperar esa sensación que teníamos hace un mes y pico y sobre todo que esa sensación nos lleve a la confianza, la confianza nos lleve al juego y el juego nos lleve a los resultados. Pero todo parte de unos mínimos o de una base que es el equipo que tenga alma, que tenga espíritu, que sepa gestionar todos los escenarios posibles, cómo moverse en la victoria, o sea en el marcador a favor, cómo moverse en el empate, cómo reaccionar y rebelarse contra el marcador adverso. Creo que si somos capaces de mejorar en ese aspecto estaremos más cerca de poder conseguir los tres puntos", aseguró.

"Nosotros mismos, nuestro mayor enemigo"

"Evidentemente creo que el mayor enemigo que tenemos ahora somos nosotros mismos", afirmó, con rotundidad, Iván Ania posteriormente. "Esos pensamientos saboteadores que te llevan a pensar a veces en negativo tenemos que quitarlos de la cabeza", pidió el técnico blanquiverde a los suyos. "Tenemos que pensar en positivo, tenemos que ser realistas pero también tenemos que ser optimistas y tenemos que ver el futuro con optimismo, tenemos que ver, asumir, aceptar, asumir la situación, aceptarla pero a partir de ahí tenemos que apoyarnos en una base sólida, que la base sólida ahora mismo es correr más que el rival y pelear más que el rival y luego, en el juego, recuperar nuestra identidad. Y a partir de ahí estaremos muchísimo más cerca de la victoria", afirmó el preparador cordobesista.

Tras reiterar que "sí" se ve "capacitado" para sacar la situación adelante en este Córdoba CF, Ania volvió a reivindicar el pasado. "Éramos un equipo que apenas habíamos recibido goles en los primeros minutos y en esta dinámica negativa sí que los hemos recibido". El entrenador del Córdoba CF analizó los motivos de encajar goles, muchos, en la primera media hora de juego, afirmando que no cree que "sea una falta de activación ni mucho menos. Al final son muchas cosas juntas las que hacen que las situaciones del juego te lleven a encajar un gol. Pero está claro que ahora mismo, en la situación que estamos, el ponernos por detrás en el marcador provoca que el equipo no tenga esa capacidad de reacción. El rival se junta, el rival se hunde y ahí nos cuesta más el poder generar, el poder hacer más peligro. Pero no tiene una explicación concreta el que hayamos encajado tantos goles en esos primeros minutos", reconoció el asturiano.

¿Una final?

Sobre el encuentro de este sábado, Ania comentó que "la presión creo que es para los dos, para ellos y para nosotros, aunque estamos separados clasificatoriamente por un número de puntos, pero la presión la tenemos los dos equipos. Espero un partido en el que los dos estamos lejos del nivel que ofrecimos en otro tramo de la temporada, ellos llegaron incluso a ir líderes no recuerdo si la jornada 9 o la jornada 10. Cuando vinieron aquí venían en una racha negativa y consiguieron ganarnos, nos jugaron bastante directo y mañana pues me espero un partido en el que ellos nos jueguen directo, no sé qué sistema utilizarán, si 4-4-2, si 4-2-3-1. Hay que afrontar la situación y como dije a tu compañero antes, ver el horizonte, verlo con claridad y ojalá que mañana sea un punto de inflexión y podamos conseguir esa victoria que nos dé tranquilidad", deseó el técnico blanquiverde.

Al concluir su comparecencia se le preguntó a Ania si valoraba el duelo de este sábado, en Cádiz, como una final. "No lo considero una final porque no es el último partido pero es un partido importantísimo que puede marcar un poco el futuro, el devenir de las siguientes jornadas, porque si ganas vas a coger confianza, si empatas seguirá todo parecido y si pierdes pues evidentemente te metes en muchos problemas. Pero solo pensamos en esa victoria, en recuperar esa sensación que transmitió el equipo durante muchísimas jornadas y en ganar, sobre todo competir, que es lo que tenemos que hacer, competir, estar convencidos de que podemos ganar y en conseguir esos tres puntos".

¿Y para el técnico es una final?, se le volvió a preguntar. "No, no considero que sea una final", respondió de manera escueta el entrenador del Córdoba CF.