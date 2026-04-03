Horario y dónde ver por televisión el Cádiz CF-Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a la competición. Los blanquiverdes visitarán el Nuevo Mirandilla este sábado a partir de las 14.00 horas para medirse al Cádiz CF en la trigésimo cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. Delante tendrán a un equipo que está inmerso en una gran crisis, al igual que el conjunto blanquiverde, ya que sólo ha sumado cuatro puntos de los últimos 36. Por su parte, los de Iván Ania buscarán poner fin a la racha de ocho partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Lo harán en un estadio en donde no gana en Liga desde hace 19 años nada menos, desde la temporada 2007-08.

El partido podrá ser seguido a través de las distintas plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido estará accesible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.

Volver a vencer

El cuadro califal intentará volver a sumar una victoria en el casillero tras ocho partidos sin hacerlo. Y es que solo ha podido conseguir un punto de los últimos 24 posibles. Es por ello que el duelo ante el Cádiz CF se visualiza como una gran oportunidad para cambiar por completo la dinámica del equipo. Ania no podrá contar con varios jugadores por lesión, aunque recupera a otros, como Pedro Ortiz o Dani Requena, que regresa tras estar en la selección sub-21. El Córdoba CF es decimocuarto con 42 puntos, situándose a los mismos puntos del playoff que del descenso, nueve.

Iker Álvarez detiene un disparo en el entrenamiento del Córdoba CF esta semana / CÓRDOBA

En la otra cara de la moneda, el equipo dirigido por Sergio González se encuentra situado en la decimoctava posición, separado solo por cinco puntos de los puestos de descenso a Primera Federación. Los amarillos no ganan en el Nuevo Mirandilla desde el pasado 9 de enero, al Sporting de Gijón (2-1), por lo que llevan tres meses sin sumar de tres ante su parroquia.