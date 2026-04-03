Cádiz-Córdoba CF: Pérez Hernández, árbitro del encuentro

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al pamplonés Manuel Ángel Pérez Hernández (Madrid, 1989), adscrito al colegio madrileño, para dirigir el compromiso correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con el Cádiz CF este sábado (14.00 horas) en el Nuevo Mirandilla.

Un perfil con experiencia

A sus 36 años, Pérez Hernández transita por su segunda temporada en el fútbol profesional tras un recorrido extenso en categorías precedentes, tanto en la actual Primera Federación como en la extinta Segunda División B. En ese trayecto acumula 112 partidos oficiales, con un registro disciplinario de 657 amonestaciones -una media de 5,87 por encuentro- y 36 expulsiones, lo que arroja un promedio de 0,32 cartulinas rojas por choque.

Una dolorosa derrota

En cuanto a resultados, su estadística presenta 64 victorias locales, 22 empates y 26 triunfos visitantes, un reparto que dibuja una tendencia relativamente equilibrada, aunque con ligero sesgo hacia el factor campo.

Además, no será la primera vez que coincida con el Córdoba CF. Ya dirigió al Córdoba CF en seis encuentros, con un balance favorable a los blanquiverdes, con cuatro victorias, un empate y una derrota. Eso sí, la derrota, una de las dolorosas en la reciente historia cordobesista, aquella en El Arcángel, ante el Betis Deportivo, que supuso la certificación del descenso a Segunda RFEF.

Noticias relacionadas

En la sala VAR estará el castellano-leonés Oliver de la Fuente Ramos, de 34 años, como encargado del videoarbitraje.