La previa
Cádiz CF y Córdoba CF protagonizan un tenso derbi andaluz por todo lo bajo
Amarillos y blanquiverdes enfrentan dos rachas terroríficas que condicionarán el juego y el final de Liga para ambos
El Córdoba CF disputará este sábado en el Nuevo Mirandilla (14.00 horas, LaLiga TV Hypermotion), ante el Cádiz CF, su compromiso número 34 de la temporada 2025-26 en LaLiga Hypermotion. Un encuentro en el que, cualquier extranjero que ande estos días por la Tacita de Plata podría pensar, viendo el coste de la entrada, que sería vital para el título de Liga en Segunda, para el ascenso o para algo por el estilo. Si el foráneo ve los precios que ha determinado la directiva cadista (entre 50 y 95 euros) se llamaría a engaño.
Sergio no da con la tecla
Porque el derbi andaluz que protagonizarán amarillos y blanquiverdes casi no puede tener menos brillo. El Cádiz dispone desde hace casi un mes de su segundo técnico de la temporada, un Sergio González que sólo consiguió ganar en el estreno en el banquillo en su reestreno como cadista. Fue en el campo del colista, Mirandés, algo que hacía albergar algo de esperanza al seguidor gaditano que, sin embargo, comprobó rápidamente que todo fue un espejismo. Porque en las tres siguientes jornadas el Cádiz cosechó otras tantas derrotas, siendo la última -3-0 en el José Zorrilla, ante el Valladolid-, especialmente dolorosa. De nada ha servido la presentación de Lucas Pérez como nuevo fichaje, una incorporación que se pone más que en cuarentena para esta misma temporada, ya que restarán ocho jornadas para el final tras el duelo ante el Córdoba CF y el protagonista, con 37 años y más de un año de inactividad, obliga a ser desconfiado.
Sergio González relevó en el banquillo a un Gaizka Garitano que tuvo que marcharse tras una serie de un empate y siete derrotas, precisamente, la misma serie que firma Iván Ania, técnico de un Córdoba CFque llega a Cádiz con más dudas que puntos.
El Córdoba CF se ha convertido en una máquina de encajar goles y, además, una máquina bien engrasada, ya que el 90% de ellos los recibe en la primera media hora de juego. Así, los partidos de los blanquiverdes duran poquito, apenas un tercio del tiempo reglamentario, lo que ha hecho que el conjunto cordobesista pase, en apenas mes y medio, de aspirar a meterse en los play off de ascenso a mirar de reojo hacia abajo.
Improbable, pero ojo al pasado
Es poco probable que el Córdoba CF se complique la vida tanto como para verse inmerso en el cuerpo a cuerpo por evitar el descenso de categoría, pero el precedente del Numancia de Luis Carrión en la 2019-20 o el propio del Cádiz de la 2007-08, aquella de la salvación agónica del Córdoba CFen Anoeta, curiosamente, desaconsejan desafiar a la suerte.
De ahí que un cada vez más cuestionado Iván Ania esté obligado a hacer reaccionar a su equipo -con cambio o no de ideas, porque lo prioritario siempre es el club- para que las aguas vuelvan a su cauce y, si bien el objetivo original de la entidad blanquiverde hay que desecharlo, lo prioritario ahora es que los males no pasen a mayores. El asturiano ya ha comprobado que el crédito por el ascenso del 2024 no es infinito y las dudas generadas tanto en el final de Liga pasada como lo ocurrido en esta obligan a un repaso de la situación general.
Pero eso sería más adelante. Lo que toca ahora es salvar los muebles. Y para ello, Ania dispondrá de algunos hombres de regreso. Además de poder contar con Jacobo González a pesar de ver la quinta amarilla en Riazor -los únicos hombres en el fútbol que se toman vacaciones de Semana Santa son los miembros del Comité de Apelación-, el Córdoba CF recupera al sancionado Pedro Ortiz. También tendrá Ania a su disposición a Dani Requena tras sus dos partidos con la selección española sub-21, en los que tuvo minutos, tomando el relevo, 35 años después, a lo protagonizado por Rafa Berges.
Por lo tanto, el técnico blanquiverde no podrá contar con cinco de los 26 jugadores de plantilla: Carlos Marín, Trilli, Fomeyem, Alcedo y Adilson Mendes.
Quizá la ligera ventaja del Cádiz CFsobre el Córdoba CF en el duelo en el Nuevo Mirandilla vaya más allá del escenario. Álex Fernández, verdadero factótum del vestuario cadista, lo dejó claro tras el 3-0 en Pucela: «Sabemos la responsabilidad que tenemos. No es el partido de hoy. Tenemos que asumir lo que nos toca, que es jugarnos la vida por el descenso».
Tras la marejadilla en la caseta cadista con varios elementos del plantel, principalmente Ontiveros, el Cádiz sí tiene claro el objetivo por el que se pelea de aquí a final de temporada. Nueve jornadas en la que debe llegar a los 50 puntos. Una suma que debe empezar, en clave amarilla, por ganar al Córdoba CF. Por su parte, el conjunto blanquiverde, tras mirar hacia arriba, debe asumir su nuevo rol. Porque el enfrentamiento regional de este sábado en el campo cadista es un tenso derbi andaluz por todo lo bajo.
FICHA TÉCNICA
Cádiz CF: Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Íker Recio, Pereira, Álex, Yussi Diarra, De la Rosa, Suso, Brian Ocampo, Dawda.
Córdoba CF: Íker Álvarez, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Rubén Alves, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Dani Requena, Christian Carracedo, Mikel Goti, Jacobo, Adrián Fuentes.
Árbitro: Pérez Hernández (C. Madrileño).
Hora: 14.00 horas.
Campo: Nuevo Mirandilla.
TV: LaLiga TV Hypermotion.
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