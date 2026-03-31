Uno a uno
Kevin Medina, el mejor de un Córdoba CF que naufragó en Riazor ante el Deportivo
El extremo malagueño protagonizó tras su salida en la segunda parte lo único llamativo de los blanquiverdes en el aspecto ofensivo
ÍKER ÁLVAREZ (5)
Correcto
No pudo hacer nada en los goles, hizo una buena parada y se “encontró” con otras dos.
CARLOS ALBARRÁN (2)
No sale
Se encuentra inmerso en un pozo de aparente difícil salida. Lejísimos de su mejor versión.
ÁLEX MARTÍN (3)
Un flan
Mal en la salida de balón, con varias pérdidas, y poco contundente en el área. Un flan defensivo.
RUB ÉN ALVES (4)
La tuvo
Tuvo un cabezazo en la primera parte para anotar y otra opción más. Le sigue faltando un punto físico.
DIEGO BRI (3)
Sufrió
Sufrió mucho con Altimira, de ahí que fuera relevado. Eso sí, le puso corazón y coraje.
ISMA RUIZ (4)
Regular
En los mejores momentos no convencía con Del Moral atrás. En esta fase, aún menos.
DEL MORAL (3)
Mitad
Pareció tener el equipo medio jugador. Más mirando atrás como tercer central que como segundo centrocampista.
CARRACEDO (4)
Casi salvable
Por algún detalle de la primera parte pudo ser salvado. Lo visto en el segundo acto le condena.
MIKEL GOTI (2)
Un detalle
Un cambio de orientación a Jacobo y pare usted de contar. Demasiado poco y poco implicado en la presión.
JACOBO GONZÁLEZ (3)
Mal
Si el equipo está mal, uno de sus teóricos estandartes no puede estar bien. Desconocido.
ADRI FUENTES (3)
Desasistido
No le llegan balones y se tiene que buscar la vida. No en Riazor, desde hace semanas.
VILARRASA (5) Correcto.
KEVIN (6) Bien.
GUARDIOLA (4) Tuvo una.
THEO (3) Intrascendente.
DALISSON (2) Flojo.
Suscríbete para seguir leyendo
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- Guía del Lunes Santo en Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios
- Herido en una pelea en Córdoba por orinar a la salida del Cristo del Amor en el Cerro
- El Gobierno prepara la licitación para mejorar el embarque de los trenes de alta velocidad en la estación de Córdoba
- Un motorista muere en Córdoba y otra persona resulta herida en una colisión en la Altea
- Guía del Martes Santo en Córdoba: itinerarios, horarios y hermandades
- El comercio de cercanía de Córdoba vive un momento de cierta estabilidad con una elevada ocupación de los locales
- La Junta abre el plazo para inscribirse en la jornada demostrativa de olivar de 'Demofarm Andalucía'