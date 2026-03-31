Kevin Medina, el mejor de un Córdoba CF que naufragó en Riazor ante el Deportivo

ÍKER ÁLVAREZ (5)

Correcto

No pudo hacer nada en los goles, hizo una buena parada y se “encontró” con otras dos.

CARLOS ALBARRÁN (2)

No sale

Se encuentra inmerso en un pozo de aparente difícil salida. Lejísimos de su mejor versión.

ÁLEX MARTÍN (3)

Un flan

Mal en la salida de balón, con varias pérdidas, y poco contundente en el área. Un flan defensivo.

RUB ÉN ALVES (4)

La tuvo

Tuvo un cabezazo en la primera parte para anotar y otra opción más. Le sigue faltando un punto físico.

DIEGO BRI (3)

Sufrió

Sufrió mucho con Altimira, de ahí que fuera relevado. Eso sí, le puso corazón y coraje.

ISMA RUIZ (4)

Regular

En los mejores momentos no convencía con Del Moral atrás. En esta fase, aún menos.

DEL MORAL (3)

Mitad

Pareció tener el equipo medio jugador. Más mirando atrás como tercer central que como segundo centrocampista.

CARRACEDO (4)

Casi salvable

Por algún detalle de la primera parte pudo ser salvado. Lo visto en el segundo acto le condena.

MIKEL GOTI (2)

Un detalle

Un cambio de orientación a Jacobo y pare usted de contar. Demasiado poco y poco implicado en la presión.

JACOBO GONZÁLEZ (3)

Mal

Si el equipo está mal, uno de sus teóricos estandartes no puede estar bien. Desconocido.

ADRI FUENTES (3)

Desasistido

No le llegan balones y se tiene que buscar la vida. No en Riazor, desde hace semanas.

VILARRASA (5) Correcto.

KEVIN (6) Bien.

GUARDIOLA (4) Tuvo una.

THEO (3) Intrascendente.

DALISSON (2) Flojo.