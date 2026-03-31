Iván Ania, tras la derrota ante el Deportivo: "Es muy difícil poder ganar un partido si lo hacemos como en la primera parte"

El Córdoba CF volvió a marcharse de vacío en un encuentro en el que, una vez más, se vio obligado a remar a contracorriente. Los blanquiverdes intentaron reaccionar tras un inicio adverso, pero la falta de acierto en los metros finales y la solidez del Deportivo de La Coruña terminaron decantando el duelo, prolongando así la mala dinámica del conjunto cordobesista, que se alza hasta márgenes aún más preocupantes: uno de los últimos 24 puntos...«Los jugadores están fastidiados, están dolidos por la derrota, cuando sales a un campo siempre sales con la intención de hacerlo lo mejor posible, pero no siempre las cosas salen como uno quiere, no creo que sea ningún problema de actitud, no creo que sea ningún problema de escudo,es un problema de que estamos en una dinámica mala. No tengo ninguna duda de que todo va a cambiar, que vamos a volver a la senda de la victoria y eso nos va a generar confianza, pero es cierto que es muy difícil el poder ganar un partido si hacemos un partido como la primera parte», insiste Iván Ania, entrenador blanquiverde.

Dos partes diferenciadas

El análisis del partido deja dos caras muy diferenciadas en el Córdoba CF, marcado por una primera mitad muy floja que condicionó el resultado y una segunda en la que el equipo reaccionó con más energía y orgullo. «Una primera parte en la que no la competimos, en la que sin que pasara nada en el partido perdíamos 2-0. Y una segunda parte en la que lo intentamos, llegamos, tuvimos dos claras la sensación, llegábamos por fuera. Ellos estaban muy cerrados dentro y nos costaba finalizar con tiro desde dentro, pero por fuera sí estábamos generando peligro con Carracedo, con Kevin. Llegábamos, pero no fuimos capaces de hacer ese gol que nos metiera en el partido, aunque lo intentamos de todas las maneras, pero en la segunda parte se vio otra cosa. Vi un equipo con energía, vi un equipo con orgullo», afirmó.

Iván Ania saluda a Antonio Hidalgo en la banda de Riazor, este martes, antes del encuentro. / Lof

«La primera parte creo que es malísima desde el punto de vista de que estábamos siempre lejos,permitíamos los centros, hicimos una falta innecesaria que luego dio pie al primer gol. En el segundo gol volvemos, pero luego abandonamos cuando hicimos el esfuerzo de volver. Creo que la primera parte es malísima y la segunda sí, pero cuando ya vas a remolque en el marcador no eres capaz de meter ese gol que te haga estar en el partido y nos vamos con una derrota», señaló.

La entrada de Del Moral buscó dar más energía al centro del campo y mejorar la presión, en un intento por recuperar el control del juego y acercarse a la idea del equipo tras una primera parte sin respuestas. «Entró Alberto porque quise modificar el centro del campo, tener un poco más de energía en la presión, con Goti a primera presión, con Isma en segunda presión y en la primera parte teníamos un 3 contra 2 claro contra sus dos puntas, pero no fuimos capaces de encontrar nunca a Alberto Del Moral y a partir de ahí jugábamos demasiado directo y en el juego directo a ellos no les hicimos absolutamente ningún peligro. Todo viene dado por la energía con la que salimos. En la segunda parte el primer balón que presionamos arriba, condicionamos al central y ya no puede golpear limpio, y a Sergi hace que no pueda sacar el balón limpio, bloquea ese golpeo y ya se vio otra cosa, pero realmente en la primera parte no hicimos lo que debíamos», explicó.

Estado de ánimo de los jugadores

El discurso apela al carácter y la personalidad del equipo en un momento clave, subrayando la importancia de dar un paso al frente y competir con valentía en el próximo compromiso. «Ahora es donde se ven los jugadores de verdad, los que no le queman el balón, los que la quieren, los que la piden, los que nos esconden. Ese momento es ahora, saber jugar en estas circunstancias. En estas circunstancias el jugador de verdad saca su mejor versión, el que es un jugador de mentira, pues se minimiza y se asusta y no da el nivel mínimo, pero creo que tenemos un partido el sábado muy importante contra el Cádiz, y tenemos que pensar que si hacemos como la segunda parte vamos a estar cerca de poder llevar el partido. El mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos», expuso.

Además, el análisis pone el foco en la confianza en la plantilla y en la importancia del próximo duelo, destacando que una victoria puede cambiar la dinámica pese al momento irregular de ambos equipos. «Nosotros clasificatoriamente empezamos la jornada a nueve de arriba y a nueve de abajo, me parece, 42 y nueve, estaba en 51 el playoff, estaba en 33 me parece el descenso que lo marcaba el Zaragoza. Estás justo en la mitad de la tabla. No sé qué resultados ha podido haber, pero está claro que somos dos equipos que ahora mismo no venimos en un buen momento, no venimos en nuestro mejor momento de confianza, pero lo bueno que tiene el fútbol es que una victoria lo cambia todo», confirmó.

«Tenemos jugadores con personalidad, hay gente a la que no le quema el balón, hay gente que la quiere, tenemos jugadores con personalidad, claro que los tenemos. Hemos dado un nivel muy alto durante veintipico jornadas, eso no es casualidad, puede ser casualidad un partido, pero cuando lo das durante veintimuchas jornadas es porque lo llevas dentro», finalizó.