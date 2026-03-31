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Fútbol | 33ª jornada de Liga en Segunda División

Deportivo-Córdoba CF, en directo | Noubi adelanta a los locales en Riazor

Los de Iván Ania, tras cerrar la racha de seis derrotas consecutivas con un empate frente al Mirandés, pretenden ahora cambiar el paso con una victoria en suelo coruñés

Los futbolistas del Córdoba CF, durante una sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva.

Los futbolistas del Córdoba CF, durante una sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF aborda la jornada intersemanal de este martes en LaLiga Hypermotion con un duelo de altura en Riazor (20.00 horas), hogar de un Deportivo de la Coruña que se encuentra inmerso en plena pelea por el ascenso directo y frente al que los blanquiverdes, tras empatar con el Mirandés el pasado viernes en El Arcángel (2-2), tratarán de dar la campanada en busca de su primer triunfo en ocho partidos. Una hipotética victoria, eso sí, que difícilmente serviría para estrechar el margen con respecto a la zona noble -lejos en la clasificación-, aunque sí para poner algo más de tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso, ligeramente más cerca tras el duelo entre el Zaragoza y el Racing de Santander (2-0) fechas atrás, que ha resituado la distancia en nueve puntos.

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