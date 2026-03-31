Deportivo-Córdoba CF, en directo | Noubi adelanta a los locales en Riazor

El Córdoba CF aborda la jornada intersemanal de este martes en LaLiga Hypermotion con un duelo de altura en Riazor (20.00 horas), hogar de un Deportivo de la Coruña que se encuentra inmerso en plena pelea por el ascenso directo y frente al que los blanquiverdes, tras empatar con el Mirandés el pasado viernes en El Arcángel (2-2), tratarán de dar la campanada en busca de su primer triunfo en ocho partidos. Una hipotética victoria, eso sí, que difícilmente serviría para estrechar el margen con respecto a la zona noble -lejos en la clasificación-, aunque sí para poner algo más de tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso, ligeramente más cerca tras el duelo entre el Zaragoza y el Racing de Santander (2-0) fechas atrás, que ha resituado la distancia en nueve puntos.

A punto Alves 20'. ¡UYYYY! Cabezazo de Rubén Alves que detiene Ferllo in extremis.

Gol del Deportivo (1-0) 18'. Y antes se comenta la igualdad, antes golpea el Deportivo... Anota Noubi de cabeza aprovechando una desconexión defensiva blanquiverde.

Tanteo inicial 17'. Mucha igualdad durante los primeros compases de partido. De tú a tú por el momento el Córdoba CF en Riazor.

A punto Stoichkov (0-0) 10'. Se marcha por poco el disparo mordido de Stoichkov. La tuvo el Deportivo.

Replica el Córdoba CF 8'. Se asoma ahora el Córdoba CF al área deportivista. Balón potente servido por Diego Bri que no encuentra rematador, ni tampoco el centro posterior de Carracedo.

Primer aviso local 2'. Primer aviso del Dépor. Zapatazo lejano de Quagliata que se marcha desviado.

Arranca el partido 1'. ¡Y ya comieeeeenza el encuentro en Riazor!

Cuenta atrás para el pitido inicial ¡Diez minutos para que arranque el encuentro! Ya enfilan el camino hacia vestuarios ambos equipos.

La previa del partido Como siempre, por aquí les dejamos la previa del encuentro. Duelo de contrastes, tanto por dinámica como por objetivos, para un Córdoba CF que buscará dar la campanada hoy en Riazor, donde solo ha logrado llevarse los tres puntos una vez en toda su historia...