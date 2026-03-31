Deportivo-Córdoba CF: altas, bajas y posibles onces iniciales

El Córdoba CF afronta una de las salidas más exigentes de la temporada de Liga 2025-26 con la intención de lograr un triunfo en un escenario complicado como es el Municipal de Riazor. Una victoria permitiría al conjunto blanquiverde encarar con algo más de optimismo el tramo final de una campaña que, a estas alturas, parece prácticamente resuelta. Aun así, el equipo dirigido por Iván Ania necesita sumar todavía un par de buenos resultados para evitar un descenso en la clasificación que lo acerque peligrosamente a la zona baja.

El panorama con el que el Córdoba CF viaja a La Coruña no invita precisamente al optimismo. El equipo acumula ya siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria y en sus últimas actuaciones ha evidenciado una preocupante falta de confianza, con una debilidad defensiva que roza lo desesperante. A este contexto se suman los problemas de efectivos, ya que Ania deberá afrontar el encuentro con hasta media docena de ausencias. Por lesión no estarán Fomeyem, Juan María Alcedo, Trilli ni Adilson Mendes, mientras que Pedro Ortiz cumplirá sanción y Dani Requena ha sido convocado por la selección española sub-21.

Las bajas obligarán a introducir cambios en el once inicial cordobesista. La ausencia de Pedro Ortiz podría abrir la puerta a la titularidad de Theo Zidane, mientras que Dalisson cuenta con opciones de ocupar la mediapunta en lugar de Mikel Goti. En la zaga, Álex Martín también podría entrar desde el inicio si finalmente gana la partida a Xavi Sintes, que no ofreció su mejor versión en el último encuentro frente al CD Mirandés.

Al Dépor sólo le faltará Mella

Enfrente estará un Deportivo de La Coruña que llega en una situación mucho más favorable. El equipo gallego se encuentra a tan solo dos puntos de los puestos de ascenso directo y encara el duelo con más recursos disponibles para su entrenador, Antonio Hidalgo. El técnico recupera a Stoichkov, ausente en la última jornada por sanción, y también podría contar desde el inicio con el defensa belga Lucas Noubi, liberado antes de tiempo por la selección sub-21 de su país. La única baja confirmada es la de David Mella, que continúa recuperándose sin una fecha definida para su regreso.

No obstante, Hidalgo podría introducir algunos ajustes en su alineación debido a la exigente semana de competición, con tres partidos programados en apenas siete días. Uno de los futbolistas que podría descansar es Diego Villares, que llega justo físicamente y podría ceder su puesto en el centro del campo a Riki.

Estos son los onces más probables del Córdoba CF y del Deportivo de La Coruña para el encuentro que se disputará este martes en Riazor.

Deportivo de La Coruña: Álvaro Ferllo, Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliatta, Riki o Diego Villares, Mario Soriano, Adrià Altimira, Stoichkov, Luismi Cruz y Nsongo.

Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Albarrán, Álex Martín, Rubén Alves, Diego Bri, Isma Ruiz, Theo Zidane, Dalisson, Jacobo González, Christian Carracedo y Adrián Fuentes.