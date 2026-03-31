El Córdoba CF, obligado a cambiar el plan de viaje a La Coruña

El Córdoba CF disputa este martes, a las 20.00 horas, el encuentro correspondiente a la jornada 33 de Liga, que le enfrentará en el Municipal de Riazor al Deportivo de La Coruña. Por ello, el plan de viaje de la expedición cordobesista se había apurado al máximo, programando un vuelo desde el Aeropuerto de Córdoba hasta tierras gallegas.

Cambio de planes

El vuelo debía despegar este mismo martes en torno a las 10.30 horas desde la instalación aeroportuaria cordobesa. Sin embargo, el plan ha sido modificado de forma obligada. El Córdoba CF informó de que debido a "problemas técnicos", la expedición que debe desplazarse hasta La Coruña deberá ahora viajar por carretera hasta Sevilla. Desde el aeropuerto de San Pablo partirá el avión que lleve al Córdoba CF hasta La Coruña para el encuentro de esta noche en Riazor. Además del inconveniente y trastorno lógicos por el desplazamiento hasta la capital hispalense, también el tiempo de disponibilidad de descanso de los jugadores se verá mermado.

Viajeros en la salida del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Además, en la entidad blanquiverde no se pudo confirmar el plan de regreso desde La Coruña. No está claro aún si el regreso de la expedición del Córdoba CF, tras el encuentro, se realizará con aterrizaje en el Aeropuerto de Córdoba o, si por el contrario, tendrá que tomar tierra en Sevilla, con el obligado desplazamiento por carretera.

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El Córdoba CF acude a esta jornada 33 de Liga con numerosas bajas, hasta seis, e inmerso en una crisis de resultados después de sumar un solo punto en las últimas siete jornadas, aunque ese último empate ante el Mirandés de la pasada jornada le sirvió para cortar una racha terrorífica: seis derrotas consecutivas, lo que supone el récord en la historia del club blanquiverde.