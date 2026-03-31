El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el partido frente al Deportivo de La Coruña

El Córdoba CF volvió a caer derrotado y alarga su crisis en LaLiga Hypermotion. Los blanquiverdes fueron superados en la primera mitad por un Deportivo de La Coruña que aprovechó los despistes defensivos para hacer dos tantos. Los califales encadenan así ocho partidos consecutivos sin vencer y suma un punto de los últimos 24 posibles. El primero lo firmó el defensa Nouibi (min. 19), al que el cuadro gallego liberaba para esta jornada tras su convocatoria con la selección belga sub-21. El segundo fue obra del lateral italiano Quagliatta (min. 30), tras un centro desde el carril de Alti. El conjunto de Iván Ania intentó reaccionar y cambiar el rumbo del partido en el segundo acto, aunque sin suerte. El próximo sábado, a partir de las 14.00 horas visitará al Cádiz CF para intentar volver al camino de la victoria.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División se organiza a través de un campeonato de liga de 42 jornadas, donde los equipos acumulan puntos según sus resultados, dando forma a la clasificación final una vez completado el calendario.

Al concluir la fase regular, los dos primeros clasificados consiguen el ascenso directo a Primera División. Mientras tanto, los equipos que finalizan en tercera, cuarta, quinta y sexta posición acceden al play off de ascenso, del que saldrá el tercer conjunto que logra subir de categoría. En la parte baja de la tabla, los cuatro últimos descienden a Primera Federación.

La presente temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 15 de agosto y se prolongará hasta el 31 de mayo. A lo largo de este periodo se disputan los 462 partidos correspondientes a la fase regular. Una vez finalizada, la fase de promoción de ascenso arranca una semana más tarde.

El {"anchor-link":"true"} de ascenso se desarrolla mediante eliminatorias a doble partido. En cada cruce, el equipo con peor posición en la liga actúa como local en la ida, mientras que el mejor clasificado juega la vuelta en su estadio. Si tras los 180 minutos, y una eventual prórroga, persiste el empate en el global, no se recurre a los penaltis: la eliminatoria se resuelve a favor del equipo mejor clasificado en la fase regular, gracias a la ventaja deportiva.

El cuadro de emparejamientos queda establecido de la siguiente manera: el tercer clasificado se enfrenta al sexto, y el cuarto al quinto en las semifinales. Los vencedores de ambas eliminatorias acceden a una final, también a doble partido. El ganador de esta final obtiene la tercera plaza de ascenso a Primera División para la temporada 2026-2027.