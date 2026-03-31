Carlos Albarrán, tras caer ante el Deportivo: «En la primera parte hemos estado mal»

El Córdoba CF volvió a caer ante el Deportivo de La Coruña y Carlos Albarrán, uno de los protagonistas del partido, señaló la causa principal: «La primera parte hemos estado mal, hemos concedido en los dos goles». Los blanquiverdes pagaron caro los errores defensivos iniciales y, a pesar de mejorar en la segunda mitad, no pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

Balance del encuentro

Albarrán explicó con claridad lo que falló en los primeros compases: «El primer gol yo personalmente pierdo la marca y nos meten en una jugada de balón parado y el segundo gol nos llegan de segunda línea y nos rematan. Son errores que ahora mismo no podemos tener». Destacó la importancia de no conceder goles en momentos críticos de la temporada: «Está claro que si concedemos, estando como estamos, es peor aún».

Mejoría en la segunda mitad

Pese a un arranque complicado, el cordobesista resaltó la actitud del equipo tras el descanso: «La segunda parte ha estado mejor. Hemos cambiado el chip, hemos pensado que metiendo un gol nos podíamos meter en el partido, lo ha intentado, pero no nos ha dado para meter ese gol».

Conclusión

Albarrán cerró su análisis con un resumen honesto de lo sucedido: «El balance es que la primera parte hemos estado mal y la segunda el equipo lo ha intentado, pero no ha podido ser». La derrota deja al equipo en la necesidad de corregir errores rápidamente para recuperar confianza y resultados en los próximos compromisos.