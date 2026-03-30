Iván Ania, en la previa de la visita del Córdoba CF al Deportivo: «El estado de confianza te lo dan los resultados»

La competición no cesa. Tras apenas cuatro días, el Córdoba CF volverá a disputar una nueva jornada de LaLiga Hypermotion. Será ante el Deportivo de La Coruña este martes a partir de las 20.00 horas. Los de Iván Ania viajarán hasta Riazor en un duelo vital para intentar dejar atrás las malas sensaciones encontradas en este último mes y medio de temporada. El mismo técnico se refirió a esta escasez de tiempo en la rueda de prensa previa al encuentro. «Tenemos poco tiempo para trabajar, pero tenemos que intentar llegar lo más recuperados posibles. Al final lo que buscas es más hacer el trabajo en la pizarra que en el campo, porque necesitas más que recuperar a los jugadores y que lleguen en las mejores condiciones posibles al partido, que no meter mucha carga y que luego pase factura».

El técnico habló de la trascendencia que tiene la confianza de la plantilla en el juego del equipo. «El estado de confianza te lo dan los resultados, sobre todo si eres capaz de ganar en Riazor, todo lo que se ve mal o negro pasaríamos a verlo de otra manera. Lo bueno del fútbol es que para bien o para mal todo cambia en un instante. El otro día dimos un paso adelante que fue romper esa dinámica de tantas derrotas seguidas que no es habitual y ahora espero que el equipo vaya ganando confianza y vaya creciendo a medida que vayan pasando los partidos», recalcó.

Sobre el último encuentro, el asturiano analizó los errores que hicieron a la igualada jabata. «Lo normal es que lo hubiésemos manejado con más tranquilidad si hubiésemos aguantado más ese dos a cero. En otro momento de la temporada posiblemente hubiese sido un partido relativamente plácido con ese marcador pero en el momento que estamos ahora cualquier golpe nos genera dudas, en muchos momentos nos genera precipitación, a veces incluso ansiedad y tenemos que cambiar esa mentalidad para poder manejar mejor las situaciones que se vayan dando a lo largo del partido sea desventaja, igualdad o ventaja».

Dos duras lesiones

Esta semana pasada semana se conoció el alcance de la lesión de Adilson Mendes. El portugués sufre un esguince en la rodilla izquierda con rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Para más inri, el extremo solo encadenaba dos meses de su vuelta tras la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la misma articulación, eso sí, en la otra pierna. El entrenador se refería al jugador que está afectado. «Anímicamente está tocado, es normal después de haberse recuperado, empezar a sentirse otra vez jugador, ser importante, había hecho dos goles en los minutos que tuvo y había conseguido incluso ser titular en Burgos. Tendremos que apoyarle entre todos, intentar que este tiempo que va a estar fuera hacerle sentir lo más partícipe posible y desearle una pronta recuperación y ojalá que estos meses que va a estar alejado de los compañeros y del equipo, los pase lo más rápido posible», expresó.

Tras la lesión muscular de Trilli, el ovetense dejó claro que las varias dolencias de la plantilla no eran un tema de preparación física. «No hemos tenido muchas lesiones musculares, desde que empezó la temporada hasta ahora, casi todas hablábamos de otro tipo de problemas. No es un tema de preparación física ni mucho menos, el deporte de competición tiene unas exigencias en las que hay un momento en que el cuerpo no aguanta, nosotros nos preparamos con la preparación física que se hace en los entrenamientos, más los trabajos preventivos antes del entrenamiento y los trabajos post-entrenamiento para intentar minimizar en la medida de lo posible esas lesiones, pero hay algunas que así y todo preparándose bien surgen. Hay que verlo como algo normal dentro del deporte y esperar que las recuperaciones sean lo más rápido posibles», analizó.

Trilli durante un partido esta temporada con el Córdoba CF / A.J. González

Un rival a batir

Sobre el planteamiento que sacará en el encuentro ante el Deportivo de La Coruña, el entrenador dejó claro que utilizará a los más apropiados para intentar sacar los tres puntos. «Vamos a hacer algún cambio pensando en lo que nos conviene en Riazor. No por repartir los minutos en la semana, sino por querer intentar ganar el partido, lo que consideremos que es lo más importante o los jugadores más adecuados para poder ganar», confirmó el ovetense.

El técnico analizó las bazas del conjunto gallego, uno de los equipos que está inmerso en la lucha por el ascenso directo. «Se plantea con optimismo, sabiendo que vamos a un campo muy difícil, aunque es cierto que llevan cuatro derrotas en casa contra equipos como Castellón, Real Sociedad B, Granada, Racing, algunos de ellos son parecidos a nosotros y eso nos tiene que dar algunas referencias de cara a lo que nosotros podamos plantearles. Es un rival con un nivel altísimo, mucho talento, individualmente, sobre todo los de ataque, de poder decidir un partido creo que es uno de los equipos más talentosos de Segunda División», destacó el entrenador.

Además, el preparador habló también del sistema defensivo del equipo dirigido por Antonio Hidalgo, el cual halagó. «Es un equipo que es capaz de juntarse, que si se ponen por delante en el marcador es muy difícil el poder dar la vuelta al resultado. porque tienen un sistema defensivo que están muy juntos, que juegan muy basculados, te ahogan en una banda, si saltan a la presión pues también son jugadores que entienden la presión, que lo hacen bien en ese sentido. Tendremos que intentar ser nosotros mismos, no el equipo que estamos siendo en las últimas jornadas, sobre todo en cuanto al nivel de confianza que teníamos antes de esta dinámica. Éramos un equipo valiente, que no se asustaba ante nadie, que era capaz de someter a los rivales, pues tenemos que volver a recuperar esas señas de identidad si queremos tener opciones de poder ganar en Riazor», concluyó.

Sobre las bajas, Iván Ania confirmó las seis bajas. «Fomeyem, Juan Maria, Trilli, Adilson, Pedro y Requena no están disponibles. Vamos a pensar en los que estamos. El mejor momento del equipo fue cuando más bajas teníamos, en cuanto a resultados, el mejor momento. Muchas veces cuando tienes todo, a veces no te concentras igual que cuando sabes que te faltan piezas o que el equipo está con bajas, entonces creo que pensar en los que están e intentar centrar la energía en ellos y que lo hagan lo mejor posible», expresó el ovetense.

El asturiano finalizó su comparecencia aclarando que este encuentro no es una final para el equipo. «Quedan diez jornadas, no es una final ni mucho menos, es un partido más de liga en un campo difícil, pero ni los jugadores ni yo lo consideramos una final».