Horario y dónde ver por televisión el Deportivo de La Coruña-Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a la competición. Los blanquiverdes visitarán Riazor este martes a partir de las 20.00 horas para medirse al Deportivo de La Coruña en la trigésimo tercera jornada de LaLiga Hypermotion. Delante tendrán a uno de los equipos más en forma de la competición en plena lucha por el ascenso directo a Primera División. Por su parte, los de Iván Ania buscarán poner fin a la racha de siete partidos consecutivos sin conseguir la victoria. Lo harán en un estadio ''maldito'' en el que tan solo han podido sacar los tres puntos en una ocasión

El partido podrá ser seguido a través de las distintas plataformas integradas en LaLiga Hypermotion TV. La retransmisión principal correrá a cargo de Movistar Plus+ y DAZN, titulares de los derechos audiovisuales del campeonato. Asimismo, el partido estará accesible mediante los paquetes de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork, Telecable y Amazon Prime Video. Por otro lado, el grupo MásMóvil facilitará el acceso a la emisión a través de sus marcas Yoigo, Virgin Telco, R y Euskaltel. En el ámbito local, PTV Telecom seguirá distribuyendo la señal mediante Zapi, un servicio disponible bajo suscripción mensual.

Volver a vencer

El cuadro califal intentará volver a sumar una victoria en el casillero tras siete partidos sin hacerlo. Y es que solo han podido conseguir un punto de los últimos 21 posibles. Es por ello, que el duelo ante el Deportivo de La Coruña se visualiza como una gran oportunidad para cambiar por completo la dinámica del equipo. Ania no podrá contar con hasta siete jugadores por sanción, lesión o convocatoria con algún combinado nacional, siendo Pedro Ortiz y Adilson las novedades en este grupo. El Córdoba CF es decimocuarto con 42 puntos, situándose a los mismos puntos del playoff que del descenso, nueve.

Iker Álvarez detiene un disparo en el entrenamiento del Córdoba CF esta semana / CÓRDOBA

En la otra cara de la moneda, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo se encuentra tercero, separado solo por dos puntos de los puestos de ascenso directo a Primera División. Los gallegos cuentan con jugadores diferenciales en el ataque, con nombres como el de Yeremay, Luismi Cruz, Mario Soriano o Zakaria Eddahchouri. Recibirán a los de El Arcángel tras conseguir un empate ante el Sporting de Gijón en El Molinón.

El encuentro estará dirigido por el colegiado navarro Morilla Turrión, quien dirigió la última victoria de los blanquiverdes en el campeonaro doméstico, ante el Leganés por dos tantos a uno. En la sala VAR estará el madrileño David Gálvez Rascón, de 44 años, como encargado del videoarbitraje.