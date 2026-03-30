Deportivo-Córdoba CF: Morilla Turrión, árbitro del encuentro

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al pamplonés Alejandro Morilla Turrión (Pamplona, 1999), adscrito al colegio navarro, para dirigir el compromiso correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Hypermotion que medirá al Córdoba CF con el Deportivo de la Coruña este martes (20.00 horas) en el Estadio Municipal de Riazor.

Un perfil en crecimiento

A sus 26 años, Morilla Turrión transita por su primera temporada en el fútbol profesional tras un recorrido progresivo y sostenido: dos campañas en Segunda Federación, otras dos en Primera Federación y el salto este curso a la categoría de plata. En ese trayecto acumula 69 partidos oficiales, con un registro disciplinario de 325 amonestaciones -una media de 4,71 por encuentro- y nueve expulsiones, lo que arroja un promedio de 0,13 cartulinas rojas por choque.

Morilla Turrión, durante el Andorra-Córdoba CF de la primera vuelta de Liga. / lof

En cuanto a resultados, su estadística presenta 31 victorias locales, 24 empates y 14 triunfos visitantes, un reparto que dibuja una tendencia relativamente equilibrada, aunque con ligero sesgo hacia el factor campo.

Además, no será la primera vez que coincida con el Córdoba CF. Ya dirigió a los de Iván Ania en la quinta jornada del presente campeonato, en la derrota ante el Andorra en el Nou Estadi Encamp (3-1), así como en el triunfo blanquiverde sobre el Leganés, que hasta ahora es la última victoria del Córdoba CF en Liga (2-1).

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En la sala VAR estará el madrileño David Gálvez Rascón, de 44 años, como encargado del videoarbitraje.