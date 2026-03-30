El Córdoba CF, frente a las últimas diez jornadas: duelos directos, cuentas para el "objetivo" y una racha que cambiar

Tras el empate ante el Mirandés, el Córdoba CF encara las últimas diez jornadas de la temporada con la mirada puesta en certificar la salvación y vivir tranquilo el final de curso. Lejos queda ya cualquier ambición más allá de la permanencia, diluida tras la aún vigente mala racha de resultados -seis derrotas y un empate, de forma consecutiva-, por lo que el foco se reorienta a opciones más terrenales. Eso sí, para ello el conjunto de Iván Ania tendrá que reencontrar la vía de la puntuación, una sostenible, en varios de sus encuentros restante para llegar a la marca virtual de los 50 puntos, tan manidos, que quedan actualmente a ocho de distancia.

Y en su camino se encontrará con varias salidas complicadas, frente a rivales con objetivos reales en juego y, además, con pruebas de calibre también en El Arcángel. Todas abordadas con un objetivo: dejar atrás la secuencia actual, que tampoco pudo cambiar el paso, aunque al menos reportó un punto más para el casillero, ante el colista Mirandés (2-2).

Una salvación no muy lejana

En términos numéricos, no obstante, cabe la posibilidad de que los blanquiverdes no tengan que necesitar el medio centenar de puntos para continuar la próxima temporada en LaLiga Hypermotion. De hecho, la franja de la permanencia en las dos últimas campañas del conjunto califal en el fútbol de plata se encontró por debajo de esa marca. Sin ir más lejos, el pasado curso 2024-2025 la pérdida de categoría la marcó el Eldense, con 45 puntos, los mismos que también sumó el Rayo Majadahonda en el último descenso de los cordobeses a el tercer peldaño del fútbol español, en el ejercicio 2017-2018.

De hecho, la media que se necesitó para salvarse en Segunda División entre las últimas cinco temporadas celebradas es de 45,2 puntos. Esta cambia si se amplía el rango temporal, ya que en la última década el requirimiento mínimo asciende a los 47 puntos. Es decir: tres más y cinco, respectivamente, con respecto a la marca actual del Córdoba CF.

Y es que el cuadro dirigido por el técnico ovetense cuenta con 42 puntos a falta de las últimas diez fechas de competición. El propio entrenador ovetense siempre se ha referido a este tramo como el más determinante de la campaña, donde «todo se decide». Una idea, lógicamente, que funciona en ambos sentidos, con ahora la mayoría de oponentes enfrascados en la lucha por sus respectos objetivos. Y por ello, añadiendo un grado de dificultad especial al asunto.

Duro final para el Córdoba CF

En ese sentido, el encargado de abrir la veda es el Deportivo de La Coruña, en su feudo. Los blanquiverdes viajarán a Riazor a enfrentarse con el conjunto blanquiazul el próximo martes 30 de marzo a partir de las 20.00 horas, en un duelo de vital importancia para los locales en su lucha por el ascenso. No tendrá mucho margen de maniobra el cuadro de Ania, ya que el sábado 4 de abril a partir de las 14.00 visitará Cádiz para medirse a los de Sergio González, inmersos en dinámica similar a la blanquiverde.

El bloque califal volverá a El Arcángel el sábado 11 de abril a las 21.00 horas para recibir al Zaragoza. Un cuadro maño que se está jugando continuar la temporada que viene en LaLiga Hypermotion. Seguidamente, tocará rendir cuentas a domicilio ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León, otro de los equipos que se se encuentran en plena pelea por la supervivencia.

Tras el cruce con los cazurros, la agenda llevará al hogar para medirse a un Sporting de Gijón también en la lucha por el sexto puesto. El Córdoba CF visitará después Castalia, para medirse a un Castellón que también busca una plaza que dé acceso a los ‘play off’, tras descolgarse al ritmo de resultados negativos durante las últimas semanas.

Iván Ania durante el encuentro ante el CD Mirandés / A.J. González

Eso sí, las últimas cuatro fechas del campeonato para el cuadro de Iván Ania reservan citas frente a equipos que, al menos actualmente, se encuentran instalados en la zona media de la clasificación: Granada, Albacete, Eibar y Huesca. Asimismo, solo uno de esos compromisos será lejos de El Arcángel, ante el conjunto vasco en Ipurúa, que precisamente es uno de los anfitriones más rocosos de la categoría.