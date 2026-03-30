El Córdoba CF busca cerrar su crisis en el infierno de Riazor

El Córdoba CF vuelve a ponerse a prueba este martes en Riazor ante el Deportivo de La Coruña (20.00 horas) con una necesidad tan evidente como incómoda: ganar. No ya solo por la clasificación, sino por todo lo que arrastra el momento actual del equipo. Porque el empate frente al Mirandés permitió frenar la hemorragia de seis derrotas consecutivas, sí, pero no resolvió el problema de fondo. Apenas lo contuvo. Y es que, después de siete jornadas sin conocer la victoria, el cuadro de Iván Ania necesita algo más que una reacción parcial para dar por zanjada su crisis abierta.

El contexto, en cualquier caso, ya no admite demasiados rodeos. El conjunto blanquiverde comparece instalado en la zona media de la tabla, lejos de los dos extremos competitivos y con un discurso que ha virado de forma perceptible con el paso de las semanas. El play off parece hoy una quimera, mientras que el foco se ha desplazado hacia un objetivo mucho más terrenal: cerrar cuanto antes la permanencia. Ahí se mueve ahora el bloque califal, decimotercero con 42 puntos, a ocho de esa barrera simbólica de los 50 que suele significar la salvación virtual en LaLiga Hypermotion.

No es un matiz menor. De hecho, el duelo en A Coruña -donde los cordobeses solo han logrado un triunfo en toda su historia- aparece precisamente como una cita para medir hasta qué punto el equipo aún conserva capacidad de respuesta. El empate ante el colista dejó una lectura ambivalente: sirvió para detener la caída, pero también volvió a dejar la sensación de insuficiencia. Por eso, el partido de Riazor, ante un rival que maneja objetivos diametralmente más ambiciosos -segundo clasificado, a la caza del ascenso directo-, se interpreta más como una oportunidad para reivindicarse que cualquier otra cosa.

Una oleada de bajas

Eso sí, el escenario llega especialmente condicionado por los problemas de plantilla, que los hay variados. Porque Ania abordará la cita con una nómina amplia de ausencias, dos de ellas especialmente sensibles. La primera, la de Adilson Mendes, golpea por su carga futbolística y también humana. El extremo lisboeta, que había regresado hace apenas unas semanas tras una larguísima recuperación por la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, sufrió ante el Mirandés un esguince en la rodilla izquierda con rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Un contratiempo que lo deja fuera de combate para lo que resta de temporada 2025-2026 e incluso podría extenderse durante los primeros meses de la próxima.

Dalisson de Almeida, ayer, durante la última sesión de entrenamiento del Córdoba CF antes del encuentro en Riazor. / CÓRDOBA

Tampoco volverá previsiblemente este curso Trilli, otro de los nombres señalados en la enfermería. El lateral, cedido por el Real Valladolid, sufre una rotura muscular en los isquiotibiales -ya fue baja ante los jabatos-, una lesión que complica seriamente su regreso antes del cierre del campeonato regular. Junto a ambos siguen de baja Carlos Marín, Alcedo y Fomeyem, todos entre algodones.

Theo y Dalisson, al once

A ese panorama se suma, además, la baja por sanción de Pedro Ortiz, un contratiempo relevante en una medular que se mantendrá una cita más sin la participación de Dani Requena, convocado con la selección española sub-21. Es ahí, precisamente, donde el Córdoba CF queda más exigido, obligado a recomponer una zona nuclear del campo -y en la que le está costando acertar en este tramo- en un duelo que demandará un grado especial de concentración, sobre todo en defensa, ante el abanico de nombres propios que manejan por Riazor: Yeremay, Luismi Cruz, Mella, Mario Soriano, Stoichkov…

Iván Ania dialoga con Theo Zidane en el entrenamiento de la pasada semana. / CÓRDOBA

Con ese contexto, el once previsto dibuja una estructura bastante definida. Iker Álvarez estará en portería, mientras que el eje de la zaga quedará para Rubén Alves -destacado jornada atrás- y un Álex Martín que gana enteros tras la mala actuación de Sintes frente a los burgaleses. En los laterales actuarán Bri y Albarrán, por otra parte.

Por delante, Theo acompañará a Isma Ruiz en la sala de máquinas, con Dalisson en funciones de enlace. En los costados repetirán Jacobo en la izquierda y Carracedo en la derecha, mientras que la referencia ofensiva será Fuentes, que volvió a ver puerta fechas atrás y buscará frente al potente combinado de Antonio Hidalgo mantener la línea.