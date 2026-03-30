Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo de La Coruña: «El Córdoba CF viene de una mala dinámica, pero esto es la Segunda División, todo está igualadísimo»

El Córdoba CF visitará este martes a partir de las 20.00 horas al Deportivo de La Coruña. Los blanquiverdes tendrán una dura jornada ante uno de los equipos más en forma de la competición. Los de Antonio Hidalgo están terceros, con 56 puntos a tan solo dos del ascenso directo, que lo marca el Almería. El técnico de los gallegos compareció en la previa donde señaló que es un encuentro donde «nos jugamos todo».

Dos dinámicas diferentes

El preparador habló sobre su próximo contrincante el próximo martes y destapó dónde podría encontrar las oportunidades más claras. «Un rival que va a venir altísimo a presionarnos, que tiene mucho balón, que te estresa en muchas ocasiones. Tenemos que estar muy fiables en la parte de atrás, a hacerle daño en las situaciones que podamos», observó.

El preparador procedente de Granollers analizó a su rival, dirigido por Iván Ania, con el que comparte una relación extradeportiva. «Hace tiempo que no hablo con él, pero Iván es amigo mío. Le ha dado un sello de identidad al Córdoba CF. Es un equipo muy bien trabajado y muy reconocible en lo que hace. Lo conozco y no va a cambiar su manera de ver el fútbol, por eso siempre hay que estar alerta, por la dificultad que tiene. Vienen de una mala dinámica, pero esto es la Segunda División, todo está igualadísimo», expresó.

Asimismo, el entrenador le quitó un peso de encima a la mala dinámica por la que atraviesan los blanquiverdes, en la que suman un punto de los últimos 21 posibles. «Al final parece que cuando ganas es más sencillo, pero entras en esas dinámicas... Cada entrenador tiene que ir mirando las situaciones que tiene en su equipo e Iván seguramente habrá analizado todo al detalle», apuntó.

Y es que, los encuentros entre ambos equipos están siendo bastante parejos, con igualdad en los últimos partidos. «En la estabilidad de los momentos va a estar. Ellos son ese equipo que todos conocemos y nosotros vamos a tener que contrarrestar eso, tenemos que ser también poderosos en las situaciones de valor, tener esa pausa, encontrar los momentos para descansar... Ellos en esa situación de presión alta te atosigan y a partir de ahí veremos dónde podemos encontrar esos puntos débiles».

Bajas y altas

Sobre las bajas con las que contará para el próximo martes, el técnico del cuadro gallego repasó la enfermería del club, en la que se encuentran varios jugadores que serán duda hasta última hora. «Quagliata y Loureiro han entrenado con normalidad, con sus respectivas molestias, pero más o menos con normalidad. Villares no ha formado parte del entrenamiento, tiene difícil llegar a mañana, aunque queda un día, pero creemos que va a ser difícil», confirmó.

De hecho, el Deportivo de La Coruña volverá a Riazor para disputar dos partidos como local de manera consecutiva. Los dirigidos por Antonio Hidalgo tendrán dos encuentros de vital importancia para seguir en la lucha por el ascenso directo a Primera División: «Lo importante es sumar de tres en casa. Primero hay que centrarse en el Córdoba CF, que es lo más inmediato, luego vendrá lo que tenga que venir y sobre todo sumar la cantidad de puntos necesaria para seguir peleando y optando a todo. Eso hemos llegado a las días de última jornada y no hemos ganado el derecho a pelear por todo. A partir de ahí, afrontarlo con la humildad de saber la dificultad que tiene la categoría», analizó el técnico.

Yeremay en el partido de la primera vuelta entre el Córdoba CF y el Deportivo de La Coruña / Manuel Murillo

Uno de los jugadores más diferenciales del conjunto coruñés es Yeremay Hernández. El atacante ha pasado por una lesión que le ha mantenido lejos del verde y en las últimas semanas está disputando minutos para volver a su estado ideal. «Sus minutos del otro día ya fueron mejores que el anterior, cada día se va encontrando mejor, cada día va encontrando ese punto de chispa que él necesita, en los entrenamientos lo estamos viendo y yo creo que estamos haciendo bien ese dosificar minutos para que él se vaya encontrando a pleno rendimiento», afirmó.

Para concluir Hidalgo quiso arengar a su afición de cara al trascendental encuentro del próximo martes. «Que todo el mundo que venga esté con nosotros. Sé que está la Semana Santa por medio. Pero todo el mundo que nos pueda echar una mano siempre es bienvenido. Lo notamos la última semana en casa con un recibimiento brutal. Está llegando la parte final, los diez últimos partidos y ahora es donde nos jugamos todo», finalizó.