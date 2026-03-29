Pedro Ortiz sancionado y Requena con la sub-21: un puesto libre en el centro del campo del Córdoba CF

El Córdoba CF viajará el próximo domingo a Riazor para tratar de encaminar la situación en la que está inmerso. Los blanquiverdes se enfrentarán a uno de los equipos más en forma de LaLiga Hypermotion en una de las peores dinámicas de los últimos años. Siete partidos sin ganar de forma consecutiva, seis derrotas y un empate. Además, Iván Ania no podrá contar con Pedro Ortiz, que recibió su quinta amarilla de la temporada frente al Mirandés en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (2-2) y, en consecuencia no estará disponible para la salida ante el Deportivo de La Coruña por acumulación de amonestaciones.

Dos bajas en el centro del campo

Y es que el mediocampista realizó una entrada en la primera mitad que le costó la tarjeta. El mallorquín volvía a la titularidad tras no participar en la derrota ante el Burgos. Ante la baja de Requena, por la convocatoria con la selección española sub-21, el técnico ovetense decidió optar por el «24» cordobesista para acompañar a Isma Ruiz en el centro del campo blanquiverde.

En consecuencia, ante la sanción que de Ortiz de cara al duelo del próximo martes, el entrenador cordobesista tendrá que decidir cómo reestructurar la medular ante el conjunto gallego. Para más inri, tampoco podrá estar presente el jugador cedido por el Villarreal, que disputará su compromiso internacional ante el combinado sub-21 de la Federación de Kosovo ese mismo día a las 19.00 horas en Alcalá de Henares, Madrid.

Ante estas bajas, se apuntan dos nombres como los posibles elegidos -los dos únicos disponibles- para partir desde el once inicial: Theo Zidane y Alberto del Moral. Y parece que el asunto, al menos por ahora, se inclina más por los servicios del primero. El marsellés, de hecho, disputó más de media hora en el empate ante el combinado jabato, en el que ofreció intensidad y recorrido al cuadro blanquiverde sobre el terreno de juego, pese al difícil contexto. Además, el ex del Real Madrid Castilla acumula ya dos encuentros consecutivos saliendo desde el banquillo tras la lesión que le tuvo apartado tres meses y requirió su paso por quirófano, a raíz de un proceso discal.

Theo Zidane en el encuentro ante el Mirandés el pasado viernes. / A.J. González

Desde el perfil opuesto aparece Del Moral, cedido este curso -por segundo consecutivo- en el club cordobés por parte del Real Oviedo. El toledano, natural de Villacañas, no participa en encuentro oficial desde la derrota ante el Málaga en El Arcángel sellada a mediados del pasado mes de enero, en el único borrón de aquella fulgurante racha de seis victorias entre siete compromisos. Inicialmente, lo que se antoja como únicamente un golper derivó en molestias musculares, que acabaron dejando al mediocampista sin presencia en las listas de Iván Ania durante un total de ocho jornadas. Dos acumula, en la actualidad, convocado pero sin minutos.

Su posible regreso a la titularidad -solo ha partido de inicio en cuatro ocasiones esta campaña- daría pie a un posible cambio de esquema, con el fin de fortificar la sala de máquinas y juntar a dos perfiles orientados a tareas defensivas, junto a Isma Ruiz, único innegociable en todo este actual entramado de variaciones.

Dos nuevos apercibidos

Por otra parte, las tablas ante el colista Mirandés dejaron tres cartulinas amarillas para el Córdoba CF, con consecuencias directas para dos protagonistas: Sergi Guardiola -segundo ciclo- y el propio Theo Zidane. Ambos recibieron frente a los burgaleses la cuarta tarjeta de sus respectivas cuentas y, por tanto, se unen ahora a un panel de apercibidos en el que también se encuentran Jacobo González, Christian Carracedo -segundo ciclo- y Álex Martín.