El Córdoba CF, el Dépor y la visita a uno de sus templos malditos: solo una victoria en 19 duelos en Riazor

Entre dudas e incertidumbres, el Córdoba CF visitará Riazor el próximo martes, a partir de las 20.00 horas, para enfrentarse al Deportivo de La Coruña. El conjunto blanquiazul vive uno de sus mejores momentos en la actualidad, contando con 56 puntos en plena lucha por el ascenso directo a Primera División. Para los blanquiverdes, el feudo gallego es uno de esos estadios malditos, donde históricamente le ha sido más complicado conseguir la victoria. De hecho, tan solo han conseguido sumar de tres en una de las 19 veces que han disputado un encuentro oficial en el estadio coruñés.

Un estadio maldito

El cuadro de El Arcángel necesitó seis partidos para meter el primer gol como visitante, sin ir más lejos. Fue obra de Cruz Carrascosa en la derrota por 3-2 en la temporada 1971-1972, en la que los califales jugaban en la máxima categoría del fútbol nacional. No fue hasta dos campañas más tarde cuando el Córdoba CF consiguió su primer punto en Riazor, extraído del empate sin goles del curso 1973-1974, ya en la Segunda División.

Tras el mismo, los ribereños cayeron tres veces consecutivas en sus visitas a La Coruña. Para volver a sumar puntos en su casillero tuvieron que esperar a la temporada 1981-1982, donde el encuentro se saldó con empate a uno con una diana de Munárriz.

La única victoria del conjunto califal ante el Deportivo de La Coruña como visitante se dio en la campaña 2013-2014 con un resultado de cero a uno, por otra parte, en un curso en el que los pupilos de Albert Ferrer acabarían sellando el regreso a Primera División, a través de la fase de ascenso. Frente a los coruñeses, no obstante, aquel triunof tuvo la marca de López Silva, en una jugada ensayada previo saque de una falta.

Últimas cuatro visitas

Desde entonces, el Córdoba CF ha visitado el feudo coruñés en cuatro ocasiones, logrando empatar en tres y saliendo derrotado en una dellas. El revés tuvo lugar en la temporada 2018-2019, año en el que se tuvo lugar el último descenso blanquiverde del fútbol profesional. De hecho, tras ese duelo, ambos conjuntos se enfrentaron por primera vez en una categoría semiprofesional, en el curso 2022-2023 en Primera Federación, que se saldó con un empate a cero.

Álex Sala enseñando la camiseta de Adilson Mendes en el último partido del Córdoba CF en Riazor. / LOF

La última vez que ambos se vieron las caras en el feudo gallego fue durante pasada campaña, donde los blanquiverdes se llevaron un punto (1-1), con los tantos del ex cordobesista Álex Sala y el deportivista Zakaria Eddahchouri. Como conclusión, el balance para los andaluces ante el Deportivo de La Coruña queda en una victoria, cinco empates y trece derrotas.