De cero a cien: el Córdoba CF se refugia en Rubén Alves para recuperar la solidez defensiva

En mitad de la peor racha de resultados de su historia en Segunda División, el Córdoba CF rastrea soluciones con urgencia. Las necesita en todas las líneas -también en fase ofensiva y en la generación-, pero especialmente en una retaguardia desbordada por los acontecimientos recientes. Y es ahí donde, casi de forma inesperada, ha vuelto a escena un nombre con peso propio: Rubén Alves. El hispano-brasileño regresó ante el Mirandés en El Arcángel (2-2) tras 104 días sin competir y lo hizo con una naturalidad prácticamente sorpresiva, dado el contexto... De cero a cien, titular tras cuatro convocatorias sin minutos, y disputando la totalidad de un encuentro que también sirvió para poner de manifiesto una premisa, que ya se intuía: cuando está disponible, es un factor diferencial para la supervivencia de la primera línea cordobesista, y también para el propio Iván Ania.

Y es que su ausencia había sido uno de los focos de atención en las últimas semanas, aunque no por razones puramente deportivas. «Iba a ser titular, pero se levantó con una molestia», explicaba el técnico asturiano tras la derrota frente al Sanse, en un episodio que terminó por apartarlo momentáneamente del escaparate. Ahora, ya de vuelta, su impacto ha sido inmediato. «Estuvo muy bien, muy sólido. Hizo muy buen partido, tanto ofensivamente como defensivamente. En la línea que todos conocemos de él. Ganador de duelos, de juego aéreo, era capaz de amenazar y salir cuando tenían solo un punta. Hizo un partido muy serio y bueno», analizó posteriormente el preparador.

Un refuerzo en plena sangría

La dimensión de su regreso se entiende mejor al observar el contexto. El Córdoba CF acumula 21 goles encajados en las últimas siete jornadas, lo que arroja una media de tres tantos por encuentro en este tramo. Un dato que explica, en gran medida, la caída del equipo, que solo ha sumado un punto de los últimos 21 posibles. Y en ese escenario, la figura de Rubén Alves emerge como un elemento corrector inmediato.

Su capacidad en el duelo, el dominio del juego aéreo y su lectura en situaciones de inferioridad posicional lo convierten en un perfil diferencial dentro de una zaga que ha perdido consistencia, de forma ostensible. De hecho, su reaparición no solo aporta rendimiento individual, sino también orden colectivo, algo que el equipo había extraviado en este tramo de competición.

No es, en cualquier caso, una irrupción novedosa. Rubén Alves ya fue clave meses atrás, una vez superados sus problemas físicos a inicio de curso. Su irrupción coincidió con una de las etapas más estables del equipo, que enlazó ocho jornadas de imbatibilidad sustentadas, en buena medida, en la solidez de la pareja que formó junto a Franck Fomeyem.

Rubén Alves, durante el Córdoba CF-Eibar, su último encuentro hasta el regreso con el Mirandés. / MANUEL MURILLO

El central suma este curso 13 encuentros -12 como titular-, 1.033 minutos y un gol, cifras que superan incluso su producción en la segunda vuelta del pasado ejercicio, cuando aterrizó en El Arcángel en calidad de cedido. Entonces disputó 726 minutos y firmó dos tantos, dejando ya una huella que llevó al club a apostar por su continuidad hasta 2028 en verano.

Su vuelta al once, además, se produjo tras cuatro convocatorias consecutivas sin minutos (Ceuta, Andorra, Racing y Burgos), y lo hizo formando pareja con Xavi Sintes, con quien apenas había coincidido anteriormente en dos ocasiones este campeonato.

Las porterías a cero, clave

Más allá de nombres propios, el gran reto del Córdoba CF sigue siendo reconstruir su fiabilidad defensiva. Y es que el equipo no ha logrado dejar su portería a cero en ningún partido de la segunda vuelta: «Cuando íbamos 2-0 tenía en el pensamiento que era fundamental terminar con victoria y dejando una portería a cero, que la necesitamos. No hemos sido capaces en la segunda vuelta. Eso reforzaría el trabajo defensivo, al portero, defensas... También a la presión alta. Era muy importante, pero no hemos sido capaces», reconocía Ania tras el duelo ante los jabatos, poniendo el foco en dicha carencia.

Eso sí, hay un dato que invita a sostener cierta esperanza: con Rubén Alves sobre el terreno de juego, el Córdoba CF ha firmado cinco porterías a cero, lo que representa el 71,42% de las siete totales conseguidas esta temporada. Un porcentaje que subraya su impacto directo en la estabilidad del equipo y que, de aquí al cierre de curso, deja algo de espacio al optimismo.