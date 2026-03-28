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Noubi estará en Riazor: el Deportivo recupera a su central para medirse al Córdoba CF

El internacional sub-21 belga queda liberado tras jugar ante Austria y refuerza a los gallegos de cara al cruce del próximo martes en Riazor

Lucas Noubi, central del Deportivo de la Coruña, estará ante el Córdoba CF.

Lucas Noubi, central del Deportivo de la Coruña, estará ante el Córdoba CF. / LA OPINIÓN DE A CORUÑA

Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

El Córdoba CF suma un nuevo condicionante en su ya exigente hoja de ruta. Tras el empate del pasado viernes ante el Mirandés en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (2-2) y con la mirada fijada en la visita del próximo martes al feudo del Deportivo de La Coruña, el conjunto blanquiverde conoce ahora que su rival contará con un refuerzo inesperado: Lucas Noubi.

El central belga, que se encontraba concentrado con la selección sub-21 de Bélgica, ha sido liberado tras el acuerdo alcanzado entre el club coruñés y la Real Federación Belga de Fútbol. De este modo, el defensor podrá estar disponible para el compromiso del martes en Estadio de Riazor (20.00 horas), correspondiente a la trigésimo tercera jornada regular de LaLiga Hypermotion.

De internacional a refuerzo inmediato

Noubi llega tras completar los 90 minutos en el encuentro clasificatorio para el Europeo sub-21 que enfrentó a Bélgica con Austria, saldado con triunfo para el caudro belga (1-0). Una vez finalizado ese compromiso, y tras las conversaciones entre ambas partes, el jugador ha sido desconvocado para regresar a suelo coruñés y reincorporarse de forma inmediata a la disciplina del equipo dirigido por Antonio Hidalgo.

Su llegada está prevista para este mismo fin de semana, lo que le permitirá integrarse con normalidad en la dinámica del grupo y optar a un puesto en la convocatoria para medirse a los de blanquiverde, frente a los que ya estuvo presente en el cruce de la primera vuelta del presente campeonato en El Arcángel (1-3), cuando, anecdóticamente, firmó un gol en propia meta.

Jacobo González pierde la posesión del esférico ante Noubi en el Córdoba CF-Dépor.

Jacobo González pierde la posesión del esférico ante Noubi en el Córdoba CF-Dépor. / MANUEL MURILLO

Un factor más en el calendario

La presencia del central añade un elemento más a tener en cuenta para el equipo de Iván Ania, que afronta un tramo de máxima exigencia -más allá de los resultados- con hasta tres partidos concentrados en apenas días, contando el recién despachado ante el cuadro jabato y también, irremediablemente, con un ojo posado en la cita del próximo sábado en el hogar del Cádiz, posterior a la visita a Riazor.

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En ese contexto, el regreso de Noubi refuerza la zaga deportivista, que recupera a una pieza básica esta temporada: ha disputado 21 encuentros, 16 de ellos de inicio, con un saldo de 1.477 minutos en pista hasta la fecha.

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