Un punto de amargura: el Córdoba CF empata en casa ante el colista Mirandés

El Córdoba CF necesita ayuda. Y posiblemente esta deba ser de tipo psicológico. El equipo de Iván Ania rompió su racha de derrotas, seis consecutivas, pero no pudo pasar del empate en casa ante el colista de la categoría, un Mirandés que sigue teniendo El Arcángel como su jardín particular, ya que cumplió su sexta visita consecutiva al campo cordobesista sin conocer la derrota. La mejor demostración de esa necesaria ayuda es que, por primera vez en muchas semanas, el equipo blanquiverde llegó al descanso sin encajar un gol, con ventaja en el marcador y, nada más iniciarse la segunda mitad, logró un segundo tanto a través de un regalo jabato. Pero ni aún así. El Mirandés logró igualar y a punto estuvo de llevarse los tres puntos.

Novedades en el once

El Córdoba CF regresaba a El Arcángel con cuatro cambios en el once inicial, algo previsto tras las palabras de Iván Ania un día antes, con Rubén Alves como nombre más destacado entre las novedades. El encuentro arrancó con intensidad y con el Mirandés, colista de LaLiga Hypermotion, generando las primeras situaciones de peligro. Tras un centro demasiado pasado de Rubén Alves que no encontró rematador en el minuto 3, el conjunto visitante respondió con una doble ocasión muy clara apenas dos minutos después. En el minuto 5, tras un saque de esquina, Tamarit estrelló el balón en el palo y, en la continuación de la jugada, Iker Álvarez tuvo que intervenir con una mano salvadora ante el disparo de El Jebari, enviando el balón a córner. En el segundo saque de esquina consecutivo, Selvi Clua cabeceó fuera por muy poco.

Jacobo González protege un balón ante un defensor jabato. / A.J. GONZÁLEZ

Durante esos primeros compases, al Córdoba le costó encontrar fluidez en la salida de balón desde atrás, lo que permitió al Mirandés incomodar la construcción del juego blanquiverde. Sin embargo, el partido cambió en el minuto 12 a balón parado, algo que tanto defensiva como ofensivamente se le lleva negando a los blanquiverdes en las últimas semanas. Tras un saque de esquina botado por Jacobo, el balón quedó suelto en la frontal después de que Rubén Alves no lograra rematar, y Diego Bri aprovechó la segunda jugada para conectar un disparo cruzado desde la frontal que superó a Juanpa y estableció el 1-0.

El tanto dio aire al conjunto cordobesista y también obligó al Mirandés a retrasar líneas, concediendo más metros que en el inicio del choque. El Córdoba CF empezó a encontrar espacios y generó nuevas llegadas. En el minuto 16, Diego Bri -el mejor cordobesista en ese primer acto- puso un centro al segundo palo que Albarrán devolvió atrás para Jacobo, cuyo disparo terminó marchándose muy por encima del larguero.

La presión del Córdoba continuó unos minutos después. En el 25, Carracedo robó un balón y lanzó una rápida transición que terminó con pase raso a Jacobo, cuyo disparo resultó demasiado flojo y fue detenido sin problemas por Juanpa ante la presencia de Adrián Fuentes. Dos minutos más tarde llegó otra ocasión clara: Diego Bri protagonizó una gran acción individual por la izquierda, superó a dos rivales, penetró en el área y obligó a Juanpa a desviar su disparo con una mano providencial.

El Mirandés también encontró sus momentos, tras recuperarse del mazazo del gol. En el minuto 31, Carlos Fernández dispuso de la oportunidad más clara para empatar tras quedarse mano a mano con Iker Álvarez, pero cruzó demasiado su remate y el balón se marchó fuera. Poco después, en el 33, Adrián Fuentes protagonizó un gran autopase que le permitió ganar metros hacia la portería rival, aunque Juan Gutiérrez apareció para desbaratar la acción.

En la recta final del primer tiempo el encuentro volvió a equilibrarse definitivamente. El Mirandés avisó en el minuto 36 con una jugada individual de Javi Hernández que finalizó con un disparo cruzado desde la frontal que se marchó fuera. El Córdoba CF respondió en los últimos minutos con varios intentos lejanos: primero con disparos desde la frontal de Isma Ruiz y Diego Bri en el minuto 41 y, un minuto después, con un lanzamiento de Dalisson que terminó en saque de esquina.

Regalo jabato tras el descanso

La última ocasión antes del descanso también fue para el equipo de Iván Ania. En el minuto 45, Dalisson probó fortuna desde lejos y obligó a Juanpa a intervenir con unos buenos puños abajo para despejar el balón. Con esa mínima ventaja en el marcador y tras una primera mitad muy competida, el Córdoba CF se retiró a vestuarios por delante en el marcador. Toda una hazaña, visto lo visto en el último mes y medio.

Adri Fuentes celebra su gol, segundo para el Córdoba CF ante el Mirandés. / A.J. GONZÁLEZ

La segunda parte comenzó con un golpe casi inmediato del Córdoba CF. En el minuto 47, un error en la entrega hacia atrás de Carlos Fernández dejó el balón en bandeja para Adrián Fuentes, que se plantó solo ante Juanpa y definió con un disparo ajustado al palo para establecer el 2-0.

El tanto parecía encarrilar el encuentro para los de Iván Ania, pero el Mirandés reaccionó con rapidez. En el minuto 56, Xavi Sintes cometió penalti sobre Unax del Cura -el reactivado jabato- y Carlos Fernández se encargó de transformarlo para recortar distancias. El gol dio impulso al equipo visitante, que empezó a ganar presencia ofensiva mientras el Córdoba CF agrandaba sus dudas.

La presión del Mirandés tuvo continuidad apenas unos minutos después. En el 62, Unax del Cura volvió a generar desequilibrio al arrastrar a la defensa cordobesista tras recibir un centro de El Jebari. El balón terminó llegando al segundo palo, donde Carlos Fernández apareció para batir a Iker Álvarez y colocar el 2-2.

El conjunto burgalés incluso llegó a pensar en la remontada completa. En el minuto 65, Carlos Fernández volvió a marcar tras marcharse solo y elevar el balón sobre el portero cordobesista, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

El partido entró entonces en una fase abierta, con idas y vueltas constantes. Adrián Fuentes probó suerte en el minuto 66 con un disparo que se marchó alto, mientras que Dalisson también lo intentó desde lejos en el 73 sin encontrar portería.

La ocasión más clara del Córdoba en ese tramo llegó en el minuto 76. Adilson Mendes, que había entrado desde el banquillo, desbordó y cedió atrás para Goti, cuyo potente zurdazo se estrelló en el larguero.

En la recta final, el Córdoba CF volvió a empujar en busca del triunfo. En el minuto 85, un centro de Diego Bri fue rematado de cabeza por Theo Zidane, obligando a Juanpa a realizar una gran intervención abajo, junto al poste. Ya en el tiempo añadido, en el minuto 96, Kevin Medina intentó sorprender con un disparo lejano que se encontró con la mano del guardameta visitante y posteriormente con el palo.

Tras una segunda parte llena de alternativas y emociones, el marcador ya no se movió. El Córdoba CF dejó escapar una ventaja de dos goles y tuvo que conformarse con un empate ante un Mirandés que reaccionó con carácter tras el descanso. Un punto que añade amargura a la nefasta racha del Córdoba CF de Iván Ania.